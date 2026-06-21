قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: یکشنبه ۳۱ خرداد
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
159,945,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
157,812,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
213,258,000
|
طلای دست دوم
|
157,812,380
|
آبشده کمتر از کیلو
|
693,850,000
|
مثقال طلا
|
692,850,000
|انس طلا
|
4,160.26
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,650,100,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,598,400,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
864,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
488,100,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
264,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,590,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|800,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
420,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
79,910,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
17,310,000
|
حباب نیم سکه
|
77,540,000
|
حباب ربع سکه
|
93,450,000
|
حباب سکه گرمی
|
66,370,000