سقوط هولناک ۲ قطار از روی پل + فیلم

پلیس محلی آلمان اعلام کرد ۲ قطار باری روی پلی در «مونیخ» با یکدیگر برخورد کردند که این حادثه منجر به خروج دو واگن از ریل و سقوط آنها از روی پل شد.

در این حادثه که بامداد امروز (شنبه) به وقت محلی رخ داد، یک نفر جان خود را از دست داده است.

سخنگوی پلیس این شهر جنوبی آلمان به «رویترز» گفت علت حادثه در دست بررسی است.

سخنگوی آتش‌نشانی منطقه نیز گفته است نیروهای امدادی ساعت ۱:۴۰ بامداد به وقت محلی از این تصادف در منطقه شمالی «میلبرتسهوفن» مونیخ مطلع و حدود ۶۰ امدادگر به محل حادثه اعزام شدند.

هنوز جزئیات بیشتری از حادثه گزارش نشده است.