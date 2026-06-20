9 اشتباه که موهای شما را چرب میکند!
شستوشوی بیش از اندازه با شامپو میتواند سبب چرب شدن آنها شود.
حتما شما هم بارها این جمله را شنیدهاید که موهای من همیشه چرب است. حتی چند ساعت بعد از اینکه از حمام میآیم، موهایم کمکم چرب میشود. به این ترتیب است که موهای چرب به یکی از مشکلات جدی خانمها تبدیل میشود؛ مشکلی که شاید ناخواسته و ندانسته خودتان موجب آن شده باشید و صرفا برخی مراقبتهای سطحی و روزمره به شما کمک خواهد کرد تا چربی موهایتان را به حداقل ممکن برسد.
این راهکارها را در همین متن دنبال کنید. کسی چه میداند شاید سبک شما در مراقبت از موهای تان اشتباه است و با آگاهی از این موضوع بتوانید مشکل چربی موهایتان را حل کنید.
شما زیادی موهایتان را شامپو میکنید
شستوشوی بیش از اندازه با شامپو میتواند سبب چرب شدن آنها شود. اگر مرتب موهایتان را بشویید، چربی پوست سر شما گرفته میشود و همین مسئله باعث تولید هر چه بیشتر چربی در قسمت سر شما خواهد شد که در نتیجه چرب شدن موهایتان را در پی خواهد داشت. به این ترتیب هرقدر هم تلاش کنید که موهایتان را تمیز نگه دارید، باز هم چربی بیش از حد ظاهر آن را کثیف نشان میدهد. بنابراین بسته به اینکه در چه شهری و با چه آب و هوایی زندگی میکنید موهایتان را شامپو کنید که خب قاعدهاش هر دو، سه روز یکبار است هر چند اگر در شهرهای آلوده زندگی میکنید این زمان باید کوتاه و کوتاهتر شود.
شما به اندازه کافی موهایتان را شامپو نمیکنید
خیلیها معتقدند با شامپو نکردن موهایتان میتوانید مانع صدمه دیدن آنها شوید. این در حالیاست که شما با شامپو نکردن موهایتان سبب چرب شدن هرچه بیشتر آنها خواهید شد. به این ترتیب است که چربی، سلولهای مرده و باقیمانده آلودگیها روی پوسته سر شما شکل میگیرند و سبب ایجاد چربی میشوند. بنابراین موهایتان را بهموقع و به اندازه شامپو کنید.
از حالتدهنده اشتباه استفاده میکنید
موهای شما برای مرطوب شدن و سالم ماندن به حالتدهنده احتیاج دارند. با این حال باید حواستان باشد اگر پوست سرتان به خودی خود چرب است، وقتی حالتدهنده را به پوست سرتان میزنید، این حالتدهنده با چربی کف سر شما ترکیب میشود و با پخش شدن لابهلای موهایتان سبب چرب شدن هر چه بیشتر آنها میشود؛ بنابراین باید بدانید که حالتدهنده برای استفاده در کف سر مناسب نیست و بیشتر باید به سطح مو و نوک آنها زده شود تا از خشکی و موخوره جلوگیری کند و رطوبت کافی را به قسمتهای آسیبدیده برساند.
زیادی از شامپوی خشک استفاده نکنید
شامپویهای پودری خشک این روزها زیادی محبوب شدهاند. با این حال باید مقدار استفاده از آنها را دریابید. استفاده هر روز از این شامپوها باعث خشک شدن پوست سر میشود و در نتیجه تولید چربی بیشتر را منجر خواهد شد. یادتان باشد شامپوی خشک صرفا باید برای مواقع ضروری مورد استفاده قرار بگیرد.
لوازم آرایشی موهایتان زیادی سنگین است
وسایلی که برای آرایش موهایتان استفاده میکنید مانند روغنها ، واکسها و کرمهای مو، همگی میتوانند باعث تشدید چربی موهایتان شوند. تقریبا بیشتر این وسایل آرایشی برای رطوبترسانی به موهای شما از مرطوبکنندهها و روغن تهیه شدهاند؛ بنابراین اگر مقدار استفاده شما از این محصولات زیاد است حتما سراغ انواع سبک آنها بروید و بعد از استفاده به حالت موهای خود دقت کنید تا دریابید چه نتیجهای از این محصول میگیرید.
با آب داغ موهایتان را آبکشی نکنید
وقتی موهایتان را با آب داغ آبکشی میکنید، ناخودآگاه باعث خشک شدن آنها و البته پوست سرتان میشوید. به این ترتیب است که پوست سر شما برای جبران این خشکی، چربی بیشتری تولید میکند. تولید چربی بیشتر هم مترادف است با چرب شدن هرچه شدیدتر موها. بهتر است برای آبکشی موهای تان از آب گرم روبه ولرم استفاده کنید. اگر بتوانید در انتهای آبکشی موهایتان به اندازه چند ثانیه هم موهای خود را با آب سرد آبکشی کنید، درصد چرب شدن موهایتان کم و کمتر میشود.
وسایل آرایشی موی شما کثیف است
همانطور که استفاده از وسایل آرایشی آلوده میتواند به پوست شما صدمه بزند، وسایل آرایشی موهایتان هم اگر کثیف باشد و به پوست سرتان برخورد کند چربی آن را به موهایتان منتقل خواهد کرد. به همین دلیل است که باید تلاش کنید تا وسایلی که با موهایتان تماس دارد مانند برس، شانه، اتوی مو یا دستگاههای حالتدهنده را هفتهای یکبار تمیز کنید.
موهایتان را هر روز صاف نکنید
برای آنهایی که با اتوهای مو زندگی میکنند، خبر خوبی نداریم. صاف کردن هر روز موهایتان باعث میشود آنها چربتر شوند و در نتیجه هم چربتر به نظر برسند. یادتان باشد وقتی موهایتان را چرب میکنید، رشته آنها به پوست سرتان نزدیکتر میشود و در نتیجه چربی پوست سر را به خود میگیرد؛ بنابراین بیشتر از آنچه که باید چرب میشوند. پس صاف کردن موهایتان را از هر روز به چند روز یکبار کاهش دهید.
وقتی موهایتان را زیادی شانه میکنید
استایلیستها معتقدند شانه زدن هر روز موهایتان به سلامتی آنها کمک میکند اما در عین حال بر این موضوع هم تاکید دارند که بیش از حد شانه زدن موهایتان باعث چرب شدن آنها میشود. شانه زدن بیش از اندازه موها سبب تولید هر چه بیشتر چربی میشود. اگر حتما باید موهایتان را شانه بزنید، این حرکت را از قسمت پایین موهایتان شروع کنید و رو به بالا بروید تا چربی پوست سرتان را به موها انتقال ندهید.