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هشدار به مسافران؛ این غذاهای پرطرفدار در سفر شما را بیمار می‌کنند

هشدار به مسافران؛ این غذاهای پرطرفدار در سفر شما را بیمار می‌کنند
کد خبر : 1801724
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با آغاز سفرهای تابستانی و افزایش دمای هوا، خطر ابتلا به بیماری‌های منتقله از آب و غذا نیز بیشتر می‌شود. کارشناسان توصیه می کنند مسافران از مصرف برخی غذاهای بین‌راهی، سالادها و غذاهای مانده خودداری کرده و اصول بهداشتی نگهداری مواد غذایی و آب آشامیدنی را جدی بگیرند.

دکتر احمد اسماعیل‌زاده، درباره بیماری‌های منتقله از آب‌وغذا گفت: بیماری‌های منتقله از آب‌وغذا، یکی از مشکلاتی است که با آن مواجه هستیم؛ بیماری‌هایی که شیوع بیشتری در فصل گرم سال دارند. پیشگیری از ابتلای افراد به این بیماری‌ها بویژه در فصل تابستان، مستلزم رعایت نکات بهداشتی است. همچنین بهداشت موادغذایی نه تنها نکته مهم و اساسی است، بلکه در پیشگیری از این بیماری‌ها نقش دارد.

این متخصص تغذیه درباره «اسهال مسافران» نیز توضیح داد: به طور قطع، میزان سفرها در فصل گرم سال افزایش می‌یابد. میزان روی‌ آوردن به مصرف غذاهای بین‌راهی در سفرها افزایش می‌یابد. گاهی‌اوقات، شرایط بهداشتی این مراکز غذا کنترل‌ شده نیست. مصرف غذاهای رستوران‌های بین‌راهی به هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود؛ اگر افراد ناچار به مصرف این غذاها هستند، به طور حتم از مصرف سالاد و سبزی‌خوردن خودداری‌ کنند.

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درباره مصرف موادغذایی در سفر گفت: مسافران می‌بایست موادغذایی‌ای را مصرف‌ کنند که خود تهیه‌ کرده‌اند یا فسادپذیری کمتری دارند. به طور مثال، می‌بایست از حمل تخم‌مرغ و گوشت خودداری کنند و به مصرف مواد غذایی ساده‌تر روی‌ آورند.

اسماعیل‌زاده درباره پرهیز از مصرف غذاهای مانده توضیح داد: غذای مانده در سفر افزایش می‌یابد؛ این در حالی است که امکان رشد میکروارگانیسم‌ها در غذای مانده افزایش می‌یابد؛ در نتیجه امکان انتقال عفونت‌ها و ابتلا به اختلالات گوارشی وجود دارد. مسافران، بهتر است از غذاهای خشک مصرف‌ کنند یا موادغذایی پاستوریزه و استریل‌شده را از سوپرمارکت‌هایی که در مسیر سفر وجود دارد، تهیه‌ کنند.

این متخصص تغذیه درباره مصرف آب نیز گفت: اگر افراد از آب لوله‌کشی استفاده می‌کنند، این آب باید جوشیده و خنک شده باشد. همچنین رعایت شرایط بهداشتی نگهداری آب‌معدنی بسیار مهم است؛ برخی سوپرمارکت‌ها بسته‌های آب‌معدنی را در معرض تابش نور آفتاب قرار می‌دهند. سوپرمارکت‌ها می‌بایست رعایت بهداشت نگهداری آب‌معدنی را به منظور حفظ سلامت مشتریان، رعایت‌ کنند.

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درباره شست‌وشوی دست‌ها نیز گفت: پیش از خوردن غذا، شست‌وشوی دست‌ها با آب‌وصابون ضروری است؛ میکروارگانیسم‌ها می‌توانند از طریق دست‌ها منتقل شوند. علاوه بر شستن دست‌ها، رعایت اصول نگهداری مواد غذایی بسیار حائز اهمیت است.

 

منبع ایسنا
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