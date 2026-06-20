برای ۱۰۰ نفر شربت چند کیلو شکر لازم است؟/ راهنمای کامل برای انواع شربت نذر

برگزاری مراسم نذری یا مهمانی‌های بزرگ همواره با دغدغه‌های آشپزی همراه است. یکی از رایج‌ترین سوالات، مقدار دقیق شکر برای تهیه شربت به تعداد مشخص است. میزان شکر کاملاً به نوع شربت، میزان شیرینی‌پسندی مهمانان و نسبت شکر به آب بستگی دارد.

در این مطلب، با استناد به دستورهای پخت معتبر، جدول کاملی از مواد اولیه انواع شربت برای ۱۰۰ نفر را گردآوری کرده‌ایم تا با خیالی آسوده به پذیرایی بپردازید.

برای ۱۰۰ نفر چند کیلو شکر لازم است؟

مقدار شکر به نوع شربت (زعفران، آبلیمو، خاکشیر، سکنجبین و...) بستگی دارد. با این حال، بر اساس دستورهای پخت متداول، میزان شکر مورد نیاز برای ۱۰۰ نفر معمولاً بین ۲ تا ۷ کیلوگرم است.

جدول مقدار شکر برای انواع شربت (۱۰۰ نفر)

نوع شربت میران شکر میزان آب سایر مواد اصلی شربت شربت زعفران ۲ کیلوگرم ۲۴ لیتر ۵ گرم زعفران، ۲ پیمانه گلاب شربت خاکشیر ۳ کیلوگرم ۲۴ لیتر یک کیلوگرم خاکشیر، گلاب شربت آلبالو ۴ کیلوگرم ۲۴ لیتر ۸ لیوان آبلیمو شربت سکنجبین ۵ کیلوگرم یک کیلو نعناع، نیم کیلو سرکه شربت آبلیمو ۶-۷ کیلوگرم ۱۹ لیتر ۲.۵ لیتر آبلیمو

نکته مهم: در برخی منابع، مقدار شکر برای شربت نذری به طور کلی ۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم برای ۱۰۰ نفر ذکر شده است، اما این میزان بیشتر مربوط به شربت‌های بسیار شیرین یا مواقعی است که شربت به صورت غلیظ (شهد) تهیه و سپس با آب رقیق می‌شود.

چه عواملی بر مقدار شکر تأثیر می‌گذارند؟

۱. نوع شربت

شربت‌های ترش مانند آبلیمو به شکر بیشتری نیاز دارند تا شیرینی تعادل طعم را ایجاد کند، در حالی که شربت زعفران با ۲ کیلوگرم شکر برای ۱۰۰ نفر کاملاً شیرین می‌شود.

۲. نسبت شکر به آب

نسبت استاندارد برای شربت رقیق، ۱ پیمانه شکر به ۱.۵ پیمانه آب است و برای شربت غلیظ‌تر، مقدار شکر افزایش می‌یابد.

۳. ذائقه مهمانان

میزان شیرینی‌پسندی افراد متفاوت است؛ در مهمانی‌های بزرگ بهتر است شربت را کمی کم‌شیرین‌تر تهیه کنید تا مطابق سلیقه همه باشد.

دستور گام‌به‌گام تهیه شربت برای ۱۰۰ نفر

۱. دم کردن زعفران (در صورت استفاده): زعفران ساییده را با چند تکه یخ مخلوط کنید تا رنگ و عطر آن به خوبی آزاد شود.

۲. تهیه شهد: آب را در دیگ بزرگ به جوش آورید، حرارت را کم کنید و شکر را آرام آرام اضافه کنید. حدود ۱۰ تا ۲۰ دقیقه هم بزنید تا شکر کاملاً حل شود و شهد کمی غلیظ شود.

۳. افزودن طعم‌دهنده‌ها: پس از خنک شدن نسبی شهد، گلاب، زعفران دم‌کرده یا آبلیمو را اضافه کنید.

۴. سرو: شربت را با آب و یخ رقیق کرده و در لیوان‌های مناسب سرو کنید.

جمع‌بندی

پاسخ به سوال «برای ۱۰۰ نفر شربت چند کیلو شکر لازم است» به نوع شربت انتخابی شما بستگی دارد:

· شربت زعفران و خاکشیر: ۲ تا ۳ کیلوگرم

· شربت آلبالو: ۴ کیلوگرم

· شربت سکنجبین: ۵ کیلوگرم

· شربت آبلیمو: ۶ تا ۷ کیلوگرم

با استفاده از جدول و دستورالعمل‌های این مطلب، می‌توانید به راحتی مقدار دقیق شکر را محاسبه کرده و یک شربت خوش‌طعم و اصولی برای مهمانان خود تهیه کنید.