خواهر رونالدو اردوی پرتغال را به هم ریخت! + عکس

تنها چند روز پس از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، یک حرکت جنجالی در خانواده رونالدو، فضای رسانه‌ای فوتبال پرتغال را متشنج کرده است. کاتیا آویرو، خواهر کریستیانو رونالدو، پستی در شبکه اجتماعی اینستاگرام را که به شدت علیه برونو فرناندز، هافبک تیم ملی پرتغال موضع گرفته بود، لایک کرد.

در متن این پست که خیلی زود توسط هواداران و رسانه‌ها شناسایی شد، آمده بود: «برونو فرناندز در تیم ملی پرتغال بازیکنی متفاوت است؛ در لحظاتی که تیم به رهبری نیاز دارد، ناپدید می‌شود و مسئولیت را به دیگران واگذار می‌کند. با وجود استعداد و توجه رسانه‌ای، او در لحظات حساس قاطعیت لازم را نشان نمی‌دهد و هواداران از او توقع بیشتری دارند.»

اگرچه این پست توسط یک هوادار منتشر شده بود، اما لایک خواهر رونالدو کافی بود تا تب گمانه‌زنی‌ها درباره شکاف در اردوی پرتغال بالا بگیرد. برخی کاربران این حرکت را نشانه نارضایتی درونی از عملکرد فرناندز در کنار رونالدو تفسیر کردند، در حالی که برخی دیگر آن را صرفاً یک حرکت احساسی و غیرحرفه‌ای دانستند.