پیام تبریک روز ملی اصناف

از دوران قدیم تا دوران حاضر، کسبه در کشور ما، جزو قشرهای متدین بوده‌اند و هستند. همین تدین و انس با علما موجب شده است که در هر میدانی که علمای دین حضور داشته‌اند – در مبارزات، در موضعگیریهای گوناگون سیاسی و یا دینی – حضور اصناف و کسبه و اهل بازار و دادوستد در آن‌جا قطعی باشد. مقام معظم رهبری

روز ملی اصناف گرامی باد

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من این وظیفه نظارت عمومی بر کار اصناف و جلوگیری از تخطی های گوناگونی را که بعضی از سوءاستفاده‌چی ها در اصناف می کنند، برعهده‌ انجمن های اسلامی، مخصوصاً رؤسای انجمن ها و معتمدان محترم بازار می دانم. مقام معظم رهبری

روز ملی اصناف بر شما گرامی باد

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نگذارید در جامعه‌ صنفی و در مجموعه‌ اصناف کشور، به بهانه‌های مختلف ایجاد شقاق و اختلاف بشود. اصناف همیشه یک مجموعه‌ یکپارچه بوده‌اند؛ برای خدا باز هم باشید. امروز آن چیزی که دشمن را می ترساند، اتحاد ملت ایران است. مقام معظم رهبری

1 تیر ماه روز اصناف گرامی باد

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اصناف نباید به اختلافات،‌ باندبازی و سیاسی کاری کشیده شوند بلکه باید بصورت یک جامعه متحد،‌ متفق و یکپارچه در خدمت اهداف اسلامی و سیاست های جمهوری اسلامی باشند و بعنوان تکلیف و وظیفه از راه یافتن دو دستگی های ناشی از دسته بندی های سیاسی در بین اصناف جلوگیری کنند.

مقام معظم رهبری

روز اصناف بر تلاشگران اقتصاد کشور گرامی باد

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اصناف بازوان ستبر انقلابند. امام خمینی (ره)

روز اصناف مبارک باد

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بازار یکی از‌‎ ‎‌قشرهای عظیم متعهد به اسلام و در هر غائله ای که برای اسلام پیش آمده است، این بازار‌‎ ‎‌است که پیش قدم است. امام خمینی (ره)

روز ملی اصناف گرامی باد

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این بازار است که پیشقدم است و همراه با سایر قشرهای ملت از کارگران و‌‎ ‎‌کشاورزان و امثال اینها، مجاهده کرده است و مشکلات را تحمل کرده است و در پیشبرد‌‎ ‎‌مقاصد اسلام آنچه که توان داشته است، عمل کرده است. امام خمینی (ره)

یک تیر ماه روز اصناف مبارک باد

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روز ملی اصناف را به زحمتکشان عرصه کسب و کار و رونق اقتصادی کشور تبریک عرض می نماییم.

به امید ایرانی آباد و مستقل

یک تیرماه گرامی داشت روز ملی اصناف

زحمات شما رونق کشور را به همراه دارد.

سپاس از حضور گرمتان

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ما همه از اصناف توقع انصاف داریم. مقام معظم رهبری

روز ملی اصناف گرامی باد

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اصناف و بازاریان قلب تپنده اقتصاد و رونق کشور هستند.

1 تیر ماه گرامی داشت روز ملی اصناف

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یک تیر ماه روز ملی اصناف را به بازاریان و فعالان این عرصه تبریک می گوییم.

یک تیر ماه روز اصناف بر تلاشگران عرصه اقتصاد و کسب و کار کشور گرامی باد

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همه با هم پیش به سوی آبادانی ایران عزیزمان

روز ملی اصناف بر تلاشگران عرصه جهاد اقتصادی مبارک باد

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روز ملی اصناف بر فعالین حوزه کار، اتحادیه ها، بازاریان و کارآفرینان کشور مبارک باد

به امید شکوفایی اقتصادی، استفاده از ظرفیت های داخلی و همکاری موثر متولیان کسب و کار کشور

و ساختن ایرانی آباد و مستقل

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اصناف یکی از بازوان اصلی اقتصاد کشور هستند.

روز ملی اصناف بر شما همکار گرامی مبارک باد

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و حق مظلومین را بپردازید، و به ربا نزدیک نشوید،

و پیمانه و ترازو را کامل کنید، و از اموال مردم کم نگذارید، و در زمین فساد نکنید.

امام علی (ع)

روز ملی اصناف گرامی باد

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و از سوگند خوردن دست بردارید، و از ظلم و حق کشى بترسید و با مظلومان انصاف ورزید و به ربا خوارى نزدیک نشوید و پیمانه و ترازو را کامل گردانید و کالاى مردم را کم ندهید.

امام علی (ع)

روز ملی اصناف گرامی باد

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امیرالمومنین(ع)می فرمایند: تجارت کنید، چون تجارت باعث می شوداز آنچه در دست مردم است، بی نیاز گردید.

رو زملی اصناف بر شما گرامی باد

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امام صادق(ع)فرمود: برو مغازه ات را باز کن، بساط بگستر، ترازو بگذار و در انتظار روزی پروردگارت باش.

روز اصناف بر زحمتکشان این عرصه تبریک و تهنیت باد

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امام صادق(ع)چنان به تجارت اهمیت می داد که ترک آن را موجب نقصان عقل می دانست و می فرمود: خرید و فروش را ترک نگویید; زیرا ترک آن از بین برنده عقل است.

آن حضرت همچنین فرمود: تجارت موجب رشد و شکوفایی عقل می گردد.

روز ملی اصناف مبارک باد

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کسى که خرید و فروش مى کند باید از پنج کار دورى ورزد و گرنه نباید خرید و فروش کند: ربا، سوگند، پوشاندن عیب کالا، تعریف و تبلیغ در موقع فروش و بدگویى از کالا در موقع خرید آن. پیامبر اکرم (ص)

1 تیرماه گرامی داشت روز اصناف

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کسى که به کار داد و ستد آگاه نیست، نباید وارد بازار شود.

امام علی (ع)

روز ملی اصناف فرصتی برای هم اندیشی کارآفرینان

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خداى رحمت کناد بنده اى را که در فروش و خرید و پس دادن وام و پس گرفتن آن آسان گیر باشد!

پیامبر اعظم (ص)

روز ملی اصناف بر شما همکار گرامی مبارک باد

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تاجر درستکار، راستگو و مسلمان ، در قیامت با شهیدان است. پیامبر اعظم (ص)

روز اصناف مبارک باد

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تاجر راستگو در روز قیامت زیر سایه عرش است. پیامبر اکرم (ص)

یکم تیر ماه روز ملی اصناف گرامی باد

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