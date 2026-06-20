روز اصناف در تقویم سال ۱۴۰۵ چه روزی است؟
یکی از مهمترین نهادهای مدنی هر کشور اصناف آن کشور هستند. این نهاد توسط مردم دربازار اداره میشود و بر قیمت کالاها تاثیر بسزایی دارد. روز اول تیر ماه به نام روز اصناف نامگذاری شده است.
تاریخ دقیق روز اصناف در تقویم شمسی برابر است با:
۱۴۰۵/۰۴/۰۱
دوشنبه – ۰۱ تیر ۱۴۰۵
تاریخ دقیق روز اصناف در تقویم قمری برابر است با:
۱۴۴۸/۰۱/۰۷
الاثنین – ۷ محرم ۱۴۴۸
تاریخ دقیق روز اصناف در تقویم میلادی برابر است با:
۲۰۲۶-۰۶-۲۲
Monday – ۲۰۲۶ June ۲۲
یکی از بزرگترین نهادهای مدنی در هر کشوری اصناف هستند، این نهادها توسط خود مردم اداره میشوند و در وضعیت بازار و قیمت گذاری کالاها نقش بسیار موثری دارند. از این رو اول تیرماه روز اصناف نامگذاری شده و هرساله در این روز مجامع امور صنفی سراسر کشور، مسئولان اتحادیهها و مدیران وزارت بازرگانی و … گرد هم میآیند تا در خصوص مشکلات اصناف به تبادل نظر بپردازند.
صنف چیست؟
صِنف یا رَسته انجمنی است که از سوی گروهی از افراد دارای یک حرفه و پیشه تشکیل میشود تا از این راه به بهبود کیفیت و بالابردن سطح کیفی مجموعهی واحدها، در کنار تعیین تدابیری برای مقابله با تخلفات، و همچنین انجام وظیفهی اطلاعرسانی دربارهی اتفاقات حوزههای مرتبط با حرفه موردنظر، یاری رساند. یکی از ویژگیهای اساسی بازارها، تشکل بازاریان در انجمنهای صنفی، یعنی «اصناف» بودهاست. این انجمنها اصولاً به صاحبان حرفهها تشکل میبخشند و دارای وظایف اجتماعی وسیعی نیز هستند.
واژه صنف را به سه صورت جمع میبندند: صنفها، اصناف، صنوف.
توزیع کالاها از جمله اصلیترین مسئولیتهایی است که بهعهدهی اصناف میباشد. دسترسی به آمار اصناف ایران از طریق سایت دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی امکانپذیر است.
فلسفه روز اصناف
در دولت دهم به دلیل مشکلاتی که در حوزه اصناف ایجاد شد این بخش بزرگ کشور دارای مشکلات عمده مالی و اقتصادی هستند. این حوزه به علت مشکلات و مسائلی که در این حوزه وسیع و تاثیرگذار اقتصاد کشور مشاهده میشود، نمره این ارزیابی با آنچه شایسته جایگاه اصناف است، فاصله دارد.
ظرفیتهای اصناف اقتصاد مقاومتی بهعنوان الگوی اساسی برای توسعه اقتصاد کشور باید همانگونه که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، مورد توجه تمام مسئولان هم قرار گیرد و جایگاه هر بخش از اقتصاد کشور در این الگو تبیین شود بسیار بیشتر از وضعیت موجود است و نیاز به تجولی عظیم در این بخش وجود دارد.
تاریخچه اصناف در ایران و جهان
ابتدای پیدایش اصناف اسلامی به قرن سوم هجری میرسد که دوره شکوفائی تمدن اسلامی و رونق تجارت و شهرنشینی بود. در این سده بود که تشکل افزارمندان و صنعتگران بر اساس حرفهها و پیشهها بوجود آمد، رشد و توسعه کامل شهرها در دو قرن پنجم و ششم هجری، فعالیتهای اصناف را توسعه فراوان بخشید. برخی از خاورشناسان شوروی، خاستگاه پیدایش انجمنهای صنفی در شهرهای ایرانی را، دوره ساسانیان میدانند. برخی دیگر از خاورشناسان، منشأ انجمنهای صنفی اسلامی را در فرقههای درویشان و صوفیان و یا صنفهای غازیان جستجو میکنند.
در قرون وسطی وظیفه اصلی مجموع اصناف در اروپای غربی شامل نظارت محلی بر حرفه یا کسب و کار از طریق تعیین موازین مرغوبیت و قیمت کالا، حمایت از کسب و کار در مقابل رقابت و تعدی، و برقرار کردن مقام اجتماعی اعضای صنف میشد. در ادوار گوناگون تشکیلاتی نظیر بازرگانان و ارباب حرف و صنایع در بسیاری از نواحی وجود داشتهاست. اصناف سوداگر یونانی در دوره هلنیستی و زمان رومیان، دارای اهمیت فراوان بودند، اتحادیههای صنفی در این کشور به دلیل تحریف قدرت در دست امپراتوری روم شرقی و در بعضی از شهرهای ایتالیا (بویژه در راونا) حداقل تا پایان قرن دهم میلادی باقیماندند، ولی تأثیر آنها در پیدایش صنفهای اروپای قرون وسطی مشخص نیست.
برخی از پژوهندگان، مجموعه اصناف اروپای قرون وسطی را ناشی از تشکیلات قبیلهای قدیم ژرمنها یا از گروههای مذهبی شمردهاند. در هر حال، بازرگانان در آغاز قرن یازده میلادی «اصناف تجارتی» را بوجود آوردند. هدف آنها حمایت از تجارت در مقابل خطرات حکومتهای دوره فئودالیته بود. با توسعه تجارت از طریق دریای مدیترانه اصناف و بازرگانان قدرت فراوانی کسب کردند، و بعضی از تجار ایتالیائی مانند «جنووا» و «فلورانس» بر حکومتهای محلی استیلا یافتند.
در انگلستان و برخی شهرهای آلمان نیز بسیاری از اصنفا و بازرگانان در توسعه شهرها قدرت زیادی را اعمال کردند. از این پس جنبه محلی بازرگانی بیش از گذشته کاهش یافت. و اصناف شهرهای مختلف برای توسعه و حمایت از دادوستد، با یکدیگر متحد میشدند که نمونه بارز آن، اتحادیه «هانسائی» در اروپای شمالی است.