تقویم تیر ۱۴۰۵ + مناسبت ها و تعطیلی ها

۱ تیر روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی - تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی - روز اصناف

۳ تیر تاسوعای حسینی [ ۹ محرم ]

۴ تیر عاشورای حسینی [ ۱۰ محرم ] - روز صنعت ابزارآلات - روز جهانی مبارزه با مواد مخدر [ June 26 ]

۵ تیر روز جهانی مبارزه با مواد مخدر [2026 June 26] - روز تجلیل از اسرا و مفقودان [11 محرم 1448]

۶ تیر شهادت امام زین العابدین (ع) [ ۱۲ محرم ] - روز عینک سازی و بینایی سنجی

۷ تیر روز امر به معروف و نهی از منکر - شهادت آیت الله دکتر بهشتی - انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی؛ روز قوه قضاییه - بمباران شیمیایی شهر سردشت

۸ تیر روز مبارزه با سلاحهای شیمیایی و میکروبی

۱۰ تیر روز صنعت و معدن - روز دیپلماسی فرهنگی و تعامل با جهان - آزادسازی شهر مهران - روز بزرگداشت صائب تبریزی - زادروز بابک خرمدین، سپه‌سالار دلاور ایران

۱۲ تیر شلیک به پرواز 655 ایران ایر توسط ناو وینسنس [ 1367 خورشیدی ] - روز افشای حقوق بشر آمریکایی - بزرگداشت علامه امینی - حمایت از تولی ملی و مبارزه با قاچاق کالا - روز خیاط ، صنعت نساجی و پوشاک

۱۳ تیر جشن تیرگان، بزرگداشت کمان کشیدن جان‌فدای ایران، آرش کمانگیر بر فراز البرز

۱۴ تیر روز قلم - روز شهرداری و دهیاری

۱۵ تیر جشن خام خواری

۱۶ تیر تجلیل از اسرا و مفقودان - روز مالیات

۱۸ تیر روز ادبیات کودکان و نوجوانان - روز صنعت قیر و آسفالت

۱۹ تیر شهادت امام زین العابدین (ع) به روایتی

۲۱ تیر روز عفاف و حجاب

۲۲ تیر بزرگداشت خوارزمی - زادروز محمد خوارزمی، ریاضیدان و فیلسوف ایرانی - روز ملی فناوری اطلاعات

۲۳ تیر روز گفتگو و تعامل سازنده با جهان

۲۵ تیر روز بهزیستی و تأمین اجتماعی

۲۶ تیر تأسیس نهاد شورای نگهبان

۲۷ تیر اعلام پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی ایران [ 1367 خورشیدی ] - ولادت امام محمدباقر (ع) به روایتی

۳۰ تیر روز خلبان - بزرگداشت آیت‌الله کاشانی

۳۱ تیر شهادت امام حسن مجتبی (ع) به روایتی - بزرگداشت سلمان فارسی

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