تقویم تیر ۱۴۰۵ + مناسبت ها و تعطیلی ها
۱ تیر روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی - تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی - روز اصناف
۳ تیر تاسوعای حسینی [ ۹ محرم ]
۴ تیر عاشورای حسینی [ ۱۰ محرم ] - روز صنعت ابزارآلات - روز جهانی مبارزه با مواد مخدر [ June 26 ]
۵ تیر روز جهانی مبارزه با مواد مخدر [2026 June 26] - روز تجلیل از اسرا و مفقودان [11 محرم 1448]
۶ تیر شهادت امام زین العابدین (ع) [ ۱۲ محرم ] - روز عینک سازی و بینایی سنجی
۷ تیر روز امر به معروف و نهی از منکر - شهادت آیت الله دکتر بهشتی - انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی؛ روز قوه قضاییه - بمباران شیمیایی شهر سردشت
۸ تیر روز مبارزه با سلاحهای شیمیایی و میکروبی
۱۰ تیر روز صنعت و معدن - روز دیپلماسی فرهنگی و تعامل با جهان - آزادسازی شهر مهران - روز بزرگداشت صائب تبریزی - زادروز بابک خرمدین، سپهسالار دلاور ایران
۱۲ تیر شلیک به پرواز 655 ایران ایر توسط ناو وینسنس [ 1367 خورشیدی ] - روز افشای حقوق بشر آمریکایی - بزرگداشت علامه امینی - حمایت از تولی ملی و مبارزه با قاچاق کالا - روز خیاط ، صنعت نساجی و پوشاک
۱۳ تیر جشن تیرگان، بزرگداشت کمان کشیدن جانفدای ایران، آرش کمانگیر بر فراز البرز
۱۴ تیر روز قلم - روز شهرداری و دهیاری
۱۵ تیر جشن خام خواری
۱۶ تیر تجلیل از اسرا و مفقودان - روز مالیات
۱۸ تیر روز ادبیات کودکان و نوجوانان - روز صنعت قیر و آسفالت
۱۹ تیر شهادت امام زین العابدین (ع) به روایتی
۲۱ تیر روز عفاف و حجاب
۲۲ تیر بزرگداشت خوارزمی - زادروز محمد خوارزمی، ریاضیدان و فیلسوف ایرانی - روز ملی فناوری اطلاعات
۲۳ تیر روز گفتگو و تعامل سازنده با جهان
۲۵ تیر روز بهزیستی و تأمین اجتماعی
۲۶ تیر تأسیس نهاد شورای نگهبان
۲۷ تیر اعلام پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی ایران [ 1367 خورشیدی ] - ولادت امام محمدباقر (ع) به روایتی
۳۰ تیر روز خلبان - بزرگداشت آیتالله کاشانی
۳۱ تیر شهادت امام حسن مجتبی (ع) به روایتی - بزرگداشت سلمان فارسی