جدیدترین قابلیت اینستاگرام معرفی شد | حالا میتوانید برای این پست ها کپشن جداگانه بنویسید
اینستاگرام قابلیت جدیدی معرفی کرده است که به کاربران اجازه میدهد برای هر اسلاید پستهای کاروسل (ورقزدنی)، کپشن اختصاصی بنویسند.
در گذشته تمامی تصاویر از یک متن واحد استفاده میکردند که روایت داستانهای تصویری را سخت میکرد؛ اما اکنون کاربران میتوانند با فعالسازی یک گزینه، برای هر عکس بهصورت مجزا متن بنویسند. این ویژگی درحال عرضه است و بهزودی برای همه فعال میشود.
طبق ویدیوهای منتشرشده، هنگام انتشار پست میتوانید از طریق یک گزینه جدید انتخاب کنید که پست شما یک کپشن واحد داشته باشد یا برای هر اسلاید آن قصد دارید کپشن مجزا بنویسید. در خروجی، زمانی که کاربر پستهای شما را ورق میزند، کپشن نیز بهطور خودکار برای هر پست تغییر میکند.