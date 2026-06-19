ویتامین K و اسیدفولیک، از آن دسته مواد مغذی هستند که ذهن را هوشیار نگهداشته و حافظه را قوی می‌کنند. اگر می‌خواهید مغزتان را تقویت کنید و در روزهای پیری دچار بیماری‌های زوال عقل نشوید، خوراکی‌های حاوی این مواد را در رژیم غذایی‌تان بگنجانید.

مواد غذایی زیر، علاوه‌بر ویتامین‌های K و اسیدفولیک حاوی مواد مغذی دیگری هستند که برای سلامت بدن‌تان مفیدند:

سبزیجات برگ‌سبز

سبزیجات برگ‌سبز سرشار از ویتامین K و اسیدفولیک هستند که برای تقویت توان ذهنی و حافظه عالی‌اند. هر یک از این سبزیجات، علاوه‌بر دو ماده مهم مناسب مغز و حافظه، مواد مغذی مفید دیگری هم دارند:

* کاهو رسمی: بیش از هر سبزیجات برگ‌سبزی ویتامین K دارد و سرشار از ویتامین C است.

* جعفری: حاوی ویتامین‌های K، C و مواد مغذی کلسیم، منیزیم، آهن و بتاکاروتن و آنتی‌اکسیدان‌های متنوع

* برگ چغندر: سرشار از فیبر رژیم، آهن و ویتامین‌های A، B و C

* کلم کیل: حاوی مواد ضدسرطان روده، منبعی عالی از ویتامین C

* ریحان: سرشار از ویتامین C و دارای اثرات ضدسرفه و بهبوددهنده دستگاه گوارش

* اسفناج: سرشار از بتاکاروتن، کلسیم و ویتامین C، تقویت‌کننده سیستم ایمنی و استخوان‌های بدن و پیشگیری از سرطان

* کلم بروکسل: حاوی آنتی‌اکسیدان‌های متنوع، ویتامین‌های B، C، E و فیبرهای رژیمی

* بروکلی: سرشار از آنتی‌اکسیدان، فیبر، انواع ویتامین‌ها و پروتئین

انواع دیگر سبزیجات

تمام سبزیجات سرشار از ویتامین‌ها، آنتی‌اکسیدان‌ها و مواد ضدالتهابی (همچون کاروتن، اسیدفولیک، اسیدهای چرب امگا۳) هستند که از سلول‌های مغزی در برابر پیری و صدمات احتمالی مخافظت می‌کنند. درضمن سبزی‌ها جلوی گرفتگی‌های رگ‌های خونی و سکته مغزی را می‌گیرند.

گندم کامل

گندم کامل با متعادل کردن مقدار قند خون و انسولین، افزایش سیری، کاهش کلسترول بد و فشار خون بالا، از مغز در برابر التهاب‌های مضر محافظت می‌کند.

زغال اخته و انواع توت

به‌گفته محققان زغال اخته و انواع توت، به‌دلیل وجود آنتی‌اکسیدان آنتوسیانین، بهترین ماده غذایی حافظه است و قدرت ذهنی را افزایش می‌دهد. این آنتی‌اکسیدان، جریان خون به مغز را بهبود می‌بخشد.

آجیل

دانه‌های خوراکی سرشار از اسیدهای چرب امگا۹ هستند که در بدن به امگا۳ تبدیل می‌شوند و از مغز محافظت می‌کنند و چربی خون را در وضعیت مناسب قرار می‌دهند. همچنین آجیل‌ حاوی اسیدفولیک و انواع مواد معدنی مانند پتاسیم است که از فشار خون بالا می‌کاهند.

لوبیا سبز

این ماده خوراکی خوش‌طعم از خطر ابتلا به آلزایمر می‌کاهد و سرشار از فیبرهای رژیمی و پروتئین‌ است.

روغن زیتون

افرادی که روغن زیتون به‌فراوانی مصرف می‌کنند، حافظه و توان ذهنی قوی‌تری دارند. این ماده خوراکی حاوی اسیدهای چرب امگا۹ است که با کاهش کلسترول بدن، مغز را در برابر لخته‌های خون و صدمات احتمالی محفوظ نگه می‌دارد.

ماهی و مرغ

ماهی سرشار از امگا۳ است که این ماده در تولید سلول‌های مغزی نقش دارد و حافظه را تقویت کرده و حال روحی را بهبود می‌بخشد.

همچنین مرغ در مقایسه با گوشت قرمز، انتخاب بسیار بهتری برای سلامت بدن و مغز است. گوشت مرغ حاوی اسیدهای چرب امگا۳ و ۹ است که توان ذهنی و حافظه را تقویت می‌کنند.

منبع خبر آنلاین

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