بسیاری از افراد حتی متوجه شروع این روند نیستند. بسیاری از زوج‌ها پس از سال‌ها زندگی مشترک، احساس خلأ و غم می‌کنند و عشقی را که روزی به هم داشتند، دیگر حس نمی‌کنند. روان‌شناسانی که بر روی روابط بلندمدت مطالعه می‌کنند، معتقدند رفتارهایی وجود دارد که اگر به‌طور مداوم تکرار شوند، به‌آرامی آتش رابطه را خاموش می‌کنند.

این‌ها همان رفتارهایی هستند که جذابیت را در رابطه از بین می‌برند:

۱. بی‌توجهی به ارتباط کلامی و عاطفی

ارتباط، ستون اصلی هر رابطه موفقی است. برای دوام رابطه، هر دو طرف باید آن‌قدر احساس امنیت کنند که بتوانند به‌راحتی درباره احساساتشان حرف بزنند.

مشکلات رایج زمانی شروع می‌شود که احساساتمان را پنهان می‌کنیم و وقتی کاسه صبرمان لبریز شد، ناگهان بر سر طرف مقابل فریاد می‌زنیم. علاوه بر این، واکنش نشان دادن با خشم نسبت به انتقادها، تمرکزِ صرف روی نکات منفی و یا گوش ندادن به صحبت‌های طرف مقابل، همگی از عوامل مخرب هستند. یک رابطه سالم بر پایه اعتماد بنا شده که با گفت‌وگو زنده می‌ماند؛ وقتی این گفت‌وگوها قطع شود، اعتماد هم رنگ می‌بازد و این یعنی آغاز پایان رابطه.

۲. دست از تلاش کشیدن

آنچه رابطه را در روزهای اول هیجان‌انگیز می‌کند، «تلاشی» است که برای آن صرف می‌شود؛ قرارهای عاشقانه، تفریحات دو نفره، سفرهای خاطره‌انگیز و ... اما پس از مدتی، واقعیت‌های روزمره جای این هیجانات را می‌گیرد و ناگهان «قرار عاشقانه» به «خرید از سوپرمارکت» تبدیل می‌شود!

برای حفظ رابطه، باید آگاهانه برای لحظات شاد و ارتباط عاطفی وقت بگذارید. این لحظات خاص، رابطه را تقویت کرده و به هر دو طرف یادآوری می‌کند که چرا هنوز عاشق یکدیگر هستند.

۳. گوش ندادن به یکدیگر

همان‌طور که گفته شد، ارتباط کلید اصلی است، اما این ارتباط فقط با صحبت کردن محقق نمی‌شود؛ طرف مقابل باید «شنونده» باشد، نه یک شنونده معمولی، بلکه شنونده‌ای فعال و مشتاق.

اگر همسرتان از شما می‌خواهد کاری را انجام دهید، انجام دادنش نشان‌دهنده احترام شماست. یا وقتی شریک زندگی‌تان سعی می‌کند با نشان دادن چیزی (مثلاً یک پرنده در حیاط) توجه شما را جلب کند، پاسخ دادن و همراه شدن با او بسیار مهم است. توجه کردن و نشان دادن اینکه واقعاً به حرف‌های هم اهمیت می‌دهید، همان چیزی است که پایه‌های اعتماد را محکم می‌کند.

۴. انتقادهای بیش از حد و مخرب

وقتی یکی از زوجین موضوعی را برای حل‌وفصل پیش می‌کشد، بسیار مهم است که طرف مقابل با گشاده‌رویی به صحبت‌های او گوش دهد. انتقادهای مداوم و تخریبی، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باعث می‌شود فضای رابطه به سمت سرزنش کردن سوق پیدا کند. علاوه بر این، این کار منجر به تکرار بی‌پایان دعواها بدون رسیدن به هیچ نتیجه واقعی می‌شود.

۵. پیش‌داوری و حدس زدن‌های اشتباه

پیش‌داوری درباره شریک زندگی‌تان می‌تواند بسیار خطرناک باشد. اینکه تصور کنید بدون پرسش، علایق یا سلایق همسرتان را می‌شناسید، اشتباه است. آدم‌ها در طول زمان تغییر می‌کنند؛ بنابراین، آنچه همسرتان در روزهای شروع رابطه دوست داشت، ممکن است امروز دیگر برایش جذاب نباشد. همیشه پیش از هر اقدامی، درباره خواسته‌هایش از خودش سؤال کنید.

همچنین، هنگام بروز اختلاف، بلافاصله فرض نکنید که طرف مقابل قصد حمله به شما یا زیر سؤال بردن شخصیتتان را دارد. این قضاوت‌های عجولانه و بدون مدرک، به‌مرور زمان می‌تواند پایه‌های رابطه را سست کند.

۶. بی‌احترامی به همسر در جمع

فقدان احترام می‌تواند رابطه را در یک چشم برهم زدن نابود کند. احترام گذاشتن یعنی حتی زمانی که شریک زندگی‌تان حضور ندارد، در جمع از او به نیکی یاد کنید.

همچنین مهم است که درباره اطرافیان و افراد مهم زندگی شریک عاطفی‌تان، با بی‌احترامی یا انتقاد صحبت نکنید. این کار اوضاع را پیچیده می‌کند و ممکن است باعث شود همسرتان دیگر تمایلی نداشته باشد درباره آن افراد با شما حرف بزند. به‌علاوه، ممکن است خودِ او از قبل از نقاط ضعف آن فرد آگاه باشد؛ پس حمله کردن به آن‌ها فقط اوضاع را بدتر می‌کند.

۷. کمبود ابراز محبت

مشابه «دست از تلاش کشیدن»، فقدان صمیمیت و ابراز محبت باعث می‌شود رابطه به‌مرور رنگ ببازد. بیشتر روابط علاوه بر پیوند عاطفی، بر پایه ابراز عشق و محبت بنا شده‌اند و زنده نگه داشتن این شعله ضروری است. اگر باعث نشوید همسرتان احساس کند که خواستنی و محبوب است، او دچار افکار منفی، احساس بی‌ارزشی و دوری عاطفی می‌شود که در نهایت به مرگ تدریجی رابطه می‌انجامد.

۸. مقاومت در برابر تغییر

انسان‌ها در طول زمان تغییر می‌کنند و کسی که امروز عاشقش هستید، یک دهه بعد دقیقاً همان آدم نخواهد بود. بنابراین، باید در رابطه فضایی برای رشد و تغییر شریک عاطفی‌تان (و خودتان) ایجاد کنید.

زوج‌هایی که از تغییراتِ یکدیگر استقبال نمی‌کنند، به‌آرامی از هم فاصله می‌گیرند. شاید در ابتدای رابطه اهداف و رویاهای یکسانی داشته باشید، اما این اهداف ممکن است با گذشت زمان تغییر کنند. مهم است که با توجه به مرحله‌ای از زندگی که در آن قرار دارید، با همسرتان سازگار شوید. بستن درها به روی تغییر، سم مهلکی برای رابطه است.

۹. وقت‌گذرانی بیش از حد در دنیای شخصی (و دوری از هم)

طبیعی است که پس از یک روز کاری طولانی، به دنبال استراحت باشید. اما غرق شدن بیش از حد در گوشی، بازی‌های ویدیویی یا هر فعالیت دیگری که شما را از هم جدا می‌کند، قاتل رابطه است. تلاش برای وقت گذراندن باکیفیت با همسرتان ضروری است؛ در غیر این صورت، هر دو دچار احساس تنهایی می‌شوید و به‌مرور زمان از هم دور خواهید شد.

منبع همشهری آنلاین

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