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قیمت لیر ترکیه امروز جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت لیر ترکیه امروز جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1801272
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قیمت لیر ترکیه در بازار آزاد امروز را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.

بروزرسانی:جمعه ۲۹ خرداد

عنوان

قیمت (ریال)

نرخ فعلی (ریال)

33,600

بالاترین قیمت روز

33,900

پایین ترین قیمت روز

33,600

بیشترین مقدار نوسان روز

 

درصد بیشترین نوسان روز

 

نرخ بازگشایی بازار

 

زمان ثبت آخرین نرخ

 ۲۹ خرداد

نرخ روز گذشته

 

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

 

میزان تغییر نسبت به روز گذشته

 
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