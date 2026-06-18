در سال‌های گذشته، بسیاری از افراد به دنبال لباس‌هایی بودند که علاوه بر زیبایی، در زندگی روزمره نیز کاربردی باشند. همین موضوع باعث شد طراحان بزرگ مد به سراغ استایل «یوتیلیتی» یا کاربردی بروند؛ سبکی که از لباس‌های نظامی، کارگاهی و ماجراجویانه الهام می‌گیرد.

امروزه شلوارهای کارگو دیگر فقط در رنگ‌های خاکی و نظامی تولید نمی‌شوند. برندهای مطرح جهان این مدل را با پارچه‌های لوکس، برش‌های ظریف و رنگ‌های متنوع بازطراحی کرده‌اند تا هم در استایل‌های روزمره و هم در پوشش‌های نیمه‌رسمی قابل استفاده باشند.

چرا کارگوها محبوب شده‌اند؟

یکی از مهم‌ترین دلایل محبوبیت این شلوارها، راحتی فوق‌العاده آن‌هاست. جیب‌های متعدد، آزادی حرکت و قابلیت ست شدن با انواع لباس‌ها باعث شده کارگوها به انتخابی محبوب برای نسل جدید تبدیل شوند.

علاوه بر این، افزایش علاقه به سبک زندگی فعال و پرتحرک باعث شده لباس‌های کاربردی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند. افراد می‌خواهند لباس‌هایی بپوشند که هم شیک باشند و هم در طول روز عملکرد خوبی داشته باشند.

چگونه شلوار کارگو را ست کنیم؟

برای یک استایل روزمره، می‌توان شلوار کارگو را با یک تی‌شرت ساده و کتانی سفید ترکیب کرد. برای ظاهری شیک‌تر برای دورهمی‌های خصوصی نیز می‌توان آن را با کت کوتاه، تاپ جذب یا کفش‌های پاشنه‌دار ست کرد. این تضاد میان لباس‌های راحت و آیتم‌های رسمی، یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های مد ۲۰۲۶ به شمار می‌رود.

آینده مد؛ کاربردی اما جذاب

بازگشت شلوارهای کارگو نشان می‌دهد که دنیای مد دیگر تنها به ظاهر اهمیت نمی‌دهد. در سال ۲۰۲۶، لباس‌هایی موفق‌تر هستند که بتوانند همزمان راحتی، عملکرد و زیبایی را ارائه دهند؛ و کارگوها دقیقاً نماد همین تغییر بزرگ در صنعت مد هستند.

منبع همشهری آنلاین

انتهای پیام/