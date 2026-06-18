خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1800872
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۲۸ خرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۲۸ خرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,569,000

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

1,848,800

درهم امارات

434,390

پوند انگلیس

2,137,300

لیر ترکیه

34,400

فرانک سوئیس

2,011,500

یوان چین

236,000

ین ژاپن

 995,510

وون کره جنوبی

1,049

دلار کانادا

1,136,800

دلار استرالیا

1,127,400

دلار نیوزیلند

928,200

دلار سنگاپور

1,239,900

روپیه هند

16,890

روپیه پاکستان

5,759

دینار عراق

1,241

پوند سوریه

13,806

افغانی

24,436

کرون دانمارک

247,400

کرون سوئد

169,700

کرون نروژ

167,900

ریال عربستان

424,970

ریال قطر

453,014

ریال عمان

4,141,500

دینار کویت

5,204,247

دینار بحرین

4,227,836

رینگیت مالزی

392,600

بات تایلند

48,960

دلار هنگ کنگ

203,500

روبل روسیه

21,920

منات آذربایجان

937,700

درام ارمنستان

4,330

لاری گرجستان

600,900

سوم قرقیزستان

18,240

سامانی تاجیکستان

171,454

منات ترکمنستان

452,500
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی