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انتقاد علی قائم‌مقامی به پول پاشی ارگان‌ها در سینما

انتقاد علی قائم‌مقامی به پول پاشی ارگان‌ها در سینما
کد خبر : 1800710
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علی قائم‌مقامی تهیه کننده و مدیرتولید باتجربه سینما در خصوص گران شدن سینما توسط ارگانهای دولتی و سریال های نمایش خانکی در یک برنامه تلویزیونی صحبت کرد. وی در این برنامه به تاثیر مثبت اقتصادی اکران آنلاین فیلم‌های سینمایی در پلتفرم‌ها نیز اشاره کرد.

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