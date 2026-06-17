انتقاد علی قائممقامی به پول پاشی ارگانها در سینما
علی قائممقامی تهیه کننده و مدیرتولید باتجربه سینما در خصوص گران شدن سینما توسط ارگانهای دولتی و سریال های نمایش خانکی در یک برنامه تلویزیونی صحبت کرد. وی در این برنامه به تاثیر مثبت اقتصادی اکران آنلاین فیلمهای سینمایی در پلتفرمها نیز اشاره کرد.
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