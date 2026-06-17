تهران جنوب از گذشته تا امروز در خدمت سازندگی ایران

به گزارش بازار، در دل تاریخ، همواره برهه‌هایی وجود دارد که اراده و همت انسان‌ها در برابر چالش‌ها و بحران‌ها به اوج می‌رسد. جنگ رمضان، یادآور روزهای سخت و تلخی است که بیگانگان در پی نابودی امیدها و آرزوهای ما بودند. اما در این میان، عزم و اراده ملت ایران، همچون کوهی استوار در برابر طوفان‌ها ایستاد.

بر اساس این گزارش؛ شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب، با ۶۷ سال سابقه درخشان، در این روزهای پر التهاب و دشوار، همچون یک سپر دفاعی در برابر تهاجمات، در خط مقدم خدمت به کشور قرار گرفت.

مدیران و کارکنان این شرکت، با روحیه‌ای جهادی و دلی پر از عشق به میهن، سنگر خدمت را رها نکردند و در دفتر مرکزی و سایت‌های پروژه‌ها مردانه ایستادند.

این صحنه ها، گواهی است بر اراده‌ای آهنین و عزم راسخی که تهران جنوب در این ایام بحرانی از خود نشان داد. آن‌ها نه تنها در عرصه‌های عمرانی و صنعتی، بلکه در دل مردم، در کنار مدافعان وطن، حضوری فعال و مؤثر داشتند.

در این روزهای سخت، وقتی بمباران‌ها و حملات به اوج خود رسیده بود، تهران جنوب با تمام قوا به میدان آمد. آن‌ها با توکل به خدا، چرخه انرژی کشور را به حرکت درآوردند و از هیچ تلاشی دریغ نکردند.

حضور این شرکت در کنار دیگر مدافعان وطن، نمادی از همبستگی و اتحاد ملی است. آن‌ها به خوبی دریافته‌اند که تنها با همدلی و همکاری می‌توان بر مشکلات غلبه نمود.

این کلیپ، یادآور روزهایی است که تهران جنوب با صدای بلند فریاد زد: "ما هرگز تسلیم نخواهیم شد!" و با تمام وجود در سنگر خدمت ایستاد.

بیایید با هم، این لحظات را گرامی بداریم و یادآور شویم که هر یک از ما، با حضور فعال خود در صحنه‌های مختلف زندگی، می‌توانیم نقش مؤثری در ساختن آینده‌ای روشن برای کشورمان ایفا کنیم. تهران جنوب، همیشه آماده است تا در کنار مردم ایران، در سنگر خدمت بایستد و چراغ امید را روشن نگه دارد.

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