اندازه باورنکردنی یک تریلیون / رقم دارایی ایلان ماسک واقعاً چقدر بزرگ است؟

ذهن انسان برای درک شهودی اعداد بسیار بزرگ تکامل پیدا نکرده است و به همین دلیل ارقامی مانند میلیارد و تریلیون اغلب برای ما تفاوت چندانی ندارند، در حالی که فاصله میان آن‌ها بسیار عظیم است.

یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای درک بزرگی این عدد، تبدیل آن به زمان است.

یک میلیون ثانیه پیش، تنها حدود دو هفته قبل بوده است.

یک میلیارد ثانیه پیش، به سال ۱۹۹۴ بازمی‌گردد.

اما یک تریلیون ثانیه پیش، حدود ۳۰ هزار سال قبل از میلاد مسیح است زمانی که انسان هنوز در دوران عصر یخبندان زندگی می‌کرد.

همین مقایسه به‌خوبی نشان می‌دهد که چرا ذهن انسان در تشخیص فاصله میان میلیارد و تریلیون دچار خطا می‌شود.

اگر پول‌ها را روی هم بچینیم چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر یک میلیون دلار را با اسکناس‌های ۱۰۰ دلاری روی هم قرار دهید، ارتفاع آن کمی بیشتر از یک متر خواهد بود.

اما وقتی همین مقیاس به یک میلیارد دلار می‌رسد، ارتفاع این ستون به بیش از ۸۰۰ متر افزایش پیدا می‌کند.

در مورد یک تریلیون دلار، ماجرا کاملاً متفاوت است و ارتفاع چنین ستونی به بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر می‌رسد یعنی تقریباً ۱۱ برابر فاصله سطح زمین تا مرز فضا.

قدرت خرید یک تریلیون دلار حتی از این هم شگفت‌انگیزتر است.

گزارش NBC News نشان می‌دهد چنین ثروتی می‌تواند برای خرید حدود ۸۸۸۰ فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ کافی باشد. همچنین ارزش آن به اندازه‌ای است که بتوان یک باشگاه مشهور NBA مانند نیویورک نیکس را بیش از ۱۰۰ بار خریداری کرد.

برخی گزارش‌های دیگر نیز نشان می‌دهند یک تریلیون دلار از تولید ناخالص داخلی بیشتر کشورهای جهان بزرگ‌تر است و تنها تعداد محدودی از اقتصادهای جهان ارزشی بالاتر از آن دارند.

آیا ایلان ماسک واقعاً یک تریلیون دلار پول نقد دارد؟

پاسخ کوتاه منفی است.

بخش عمده ثروت ماسک از سهام شرکت‌هایی مانند اسپیس‌ایکس و تسلا تشکیل شده است. به همین دلیل این رقم «ثروت روی کاغذ» محسوب می‌شود و به معنای وجود یک تریلیون دلار پول نقد در حساب بانکی او نیست. ارزش دارایی‌های او به قیمت بازار سهام و ارزش‌گذاری شرکت‌هایش وابسته است.

با این حال، عرضه تاریخی سهام اسپیس‌ایکس در بازار باعث شد ارزش دارایی‌های ماسک از مرزهای قبلی عبور کند و نام او را به عنوان نخستین تریلیونر جهان بر سر زبان‌ها بیندازد.

در حالی که رسیدن به ارزش یک تریلیون دلار تا چند سال پیش غیرقابل تصور به نظر می‌رسید، رشد سریع شرکت‌های حوزه هوش مصنوعی مانند OpenAI و Anthropic نشان می‌دهد این عدد ممکن است در آینده به استاندارد جدیدی برای بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری جهان تبدیل شود.

شاید مهم‌ترین نتیجه این گزارش آن باشد که درک یک تریلیون دلار نه فقط یک تمرین ریاضی، بلکه راهی برای فهم مقیاس بی‌سابقه ثروت، قدرت اقتصادی و تغییراتی است که اقتصاد دیجیتال در جهان امروز ایجاد کرده است.