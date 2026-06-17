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تصاویری از محل امضای توافق ایران و آمریکا

تصاویری از محل امضای توافق ایران و آمریکا
کد خبر : 1800505
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تصاویر محل خارق‎‌العاده امضای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا منتشر شد.

همزمان با اعلام برگزاری مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس، نام «بورگن‌اشتوک» در صدر توجه رسانه‌ها قرار گرفته؛ مجموعه‌ای که در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین میزبانان نشست‌های سیاسی و دیپلماتیک جهان تبدیل شده است.

وزارت خارجه سوئیس روز سه‌شنبه اعلام کرد، توافق‌نامه ایران و آمریکا روز جمعه در شهر «بورگن‌اشتوک» (Bürgenstock) واقع در مرکز کشور امضا خواهد شد.

تصاویری از محل امضای توافق ایران و آمریکا

شایان ذکر است پیش از این شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان و دیگر مقامات در ایران و آمریکا از برگزاری مراسم امضای تفاهم نامه پایان جنگ در سوییس خبر داده بودند اما محل دقیق این رویداد در هاله‌ای از ابهام بود.

جزئیات تفاهم‌نامه مشترک ایران و آمریکا هنوز به طور رسمی منتشر نشده است در عین حال که رسانه‌های مختلف در روزهای اخیر گزارش‌هایی غیررسمی درباره متن این تفاهم را منتشر کردند که از سوی طرفین مذاکرات و طرف پاکستانی مورد تایید قرار نگرفته است.

تصاویری از محل امضای توافق ایران و آمریکا

شایان ذکر است که مقامات ایران و آمریکا اعلام کردند، این تفاهم‌نامه روز جمعه بعد از امضا که البته مشخص نیست به طور الکترونیکی یا حضوری در نهایت امضا خواهد شد، به طور کامل منتشر و در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.

این تفاهم نامه با هدف توقف جنگ در خلیج فارس، بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتیرانی بین‌المللی و آغاز مذاکرات برای حل اختلافات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها انجام می‌شود. هم‌چنین گفته شده است که دور جدید مذاکرات برای حل اختلافات از همان روز جمعه به سرپرستی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس اایران و جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا آغاز خواهد شد.

 

منبع خبرنامه
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