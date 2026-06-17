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رونالدو با عمل جراحی خودش را شبیه من کرده؛ می‌خواهید نشانتان بدهم!+ فیلم

رونالدو با عمل جراحی خودش را شبیه من کرده؛ می‌خواهید نشانتان بدهم!+ فیلم
کد خبر : 1800421
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بدل ایرانی کریستیانو رونالدو در برنامه «ابوطالب» گفت: «این‌طور نیست که من بدل رونالدو باشم؛ در واقع این رونالدو است که خودش را شبیه من کرده، نه من شبیه او!»

بدل ایرانی کریستیانو رونالدو در برنامه جیمی جام با اجرای ابوطالب گفت: «این‌طور نیست که من بدل رونالدو باشم؛ در واقع این رونالدو است که خودش را شبیه من کرده، نه من شبیه او! رونالدو صد تا عمل جراحی انجام داده، اما من کاملاً طبیعی هستم و هیچ عمل زیبایی نداشته‌ام.» در این برنامه بدل اندی خواننده لس آنجلسی هم حضور داشت.

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