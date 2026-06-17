بدل ایرانی کریستیانو رونالدو در برنامه جیمی جام با اجرای ابوطالب گفت: «این‌طور نیست که من بدل رونالدو باشم؛ در واقع این رونالدو است که خودش را شبیه من کرده، نه من شبیه او! رونالدو صد تا عمل جراحی انجام داده، اما من کاملاً طبیعی هستم و هیچ عمل زیبایی نداشته‌ام.» در این برنامه بدل اندی خواننده لس آنجلسی هم حضور داشت.