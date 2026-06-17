توقیف پورشه لوکس سردار آزمون در کرمان
کد خبر : 1800414
فرمانده انتظامی کرمان از توقیف یک دستگاه خودروی لوکس پورشه خبر داد که بر اساس دستور قضایی در فهرست اموال توقیفی سردار آزمون قرار داشت.
سرهنگ نجفی اعلام کرد این خودرو به دلیل تخلفات قانونی و بر پایه احکام صادره، در فهرست توقیفیهای اموال سردار آزمون قرار داشت و توسط گشتهای محسوس و نامحسوس یگان امداد شناسایی شد. وی افزود: خودروی مذکور پس از طی مراحل قانونی، به پارکینگ منتقل شد.
فرمانده انتظامی کرمان با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با تخلفات و اجرای دقیق قانون، خاطرنشان کرد: طرحهای نظارتی و کنترلی پلیس بهصورت مستمر برای برقراری نظم و امنیت و همچنین برخورد با خودروهای متخلف ادامه خواهد داشت و هیچگونه اغماضی در این زمینه صورت نخواهد گرفت.
منبع اطلاعات آنلاینانتهای پیام/