توقیف پورشه لوکس سردار آزمون در کرمان

سرهنگ نجفی اعلام کرد این خودرو به دلیل تخلفات قانونی و بر پایه احکام صادره، در فهرست توقیفی‌های اموال سردار آزمون قرار داشت و توسط گشت‌های محسوس و نامحسوس یگان امداد شناسایی شد. وی افزود: خودروی مذکور پس از طی مراحل قانونی، به پارکینگ منتقل شد.