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هیچ کدام از آهنگ هایی که قیصر خوانده مجوز ندارند

هیچ کدام از آهنگ هایی که قیصر خوانده مجوز ندارند
کد خبر : 1800413
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در جشن عید غدیر از بینش بلور با نام هنری «قیصر»، خواننده موسیقی پاپ که سال‌ها خارج از کشور فعالیت داشت، رونمایی شد. این هنرمند پس از بازگشت به ایران تاکنون دو قطعه موسیقی منتشر کرده است؛ اول «هیچ جا تهران نمی‌شه» به مناسبت میهمانی کیلومتری غدیر، و دیگری «ستاره‌های ایران» که همزمان با حضور تیم ملی فوتبال کشورمان در آستانه رقابت‌های جام جهانی پیش‌رو منتشر شد.

بابک رضایی، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این باره اظهار کرد: «تا به امروز هیچ درخواست مجوزی از سوی این خواننده به دفتر موسیقی ارائه نشده و هیچ مجوزی نیز برای ایشان صادر نشده است. حضور و اجرای او در عید غدیر و همچنین دو قطعه‌ای که تولید و منتشر کرده، بدون دریافت مجوز بوده است.»

او درباره روند فعالیت هنرمندان خارج از کشور در ایران گفت: «دفتر موسیقی مجوز آثار را صادر می‌کند و با هویت افراد کاری ندارد. ما مانع فعالیت کسی نمی‌شویم و موضوعات غیرهنری و انضباطی خارج از وظایف دفتر موسیقی است، اما درباره هر اثری که تولید می‌شود، موارد لازم از جمله شعر و موسیقی برای دریافت مجوز بررسی خواهد شد.»

رضایی ادامه داد: «همواره اعلام شده است ایرانیانی که خارج از کشور زندگی و فعالیت می‌کنند، اگر با نظام جمهوری اسلامی عناد نداشته باشند و مرتکب جرمی نشده باشند، می‌توانند به کشور بازگردند و فعالیت خود را از سر بگیرند. این مسیر برای هنرمندان نیز باز است و مانعی وجود ندارد، مگر اینکه خود افراد تمایلی به بازگشت نداشته باشند.»

انتقاد از انتشار بدون مجوز سرود تیم ملی

مدیرکل دفتر موسیقی همچنین درباره سرود رسمی تیم ملی فوتبال ایران که با صدای پرواز همای منتشر شد، گفت: «این اثر نیز مجوزی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارد؛ در حالی که لازم بود پیش از انتشار، مراحل دریافت مجوز طی شود. ظاهراً این قطعه به سفارش و پیشنهاد فدراسیون فوتبال تولید شده و پس از آن دوستان شهرداری آن را در یکی از میادین شهر رونمایی کردند، اما نه برای تولید اثر و نه برای رونمایی آن از دفتر موسیقی مجوزی دریافت نشد. این موضوع از جمله گلایه‌هایی است که نسبت به برخی دستگاه‌ها داریم.»

 

منبع ایران
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