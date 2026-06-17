این ترکیب حالا در شبکه‌های اجتماعی با عنوان قهوه کلاژن دست‌به‌دست می‌شود و خیلی‌ها آن را راز جوانی و درخشش پوست می‌دانند. اما پشت این ترند واقعاً چه می‌گذرد؟

قهوه کلاژن دقیقاً چیست؟

کلاژن یک پروتئین ساختاری مهم در بدن است که در پوست، مفاصل، استخوان‌ها و بافت‌های همبند وجود دارد. با افزایش سن، تولید طبیعی آن کاهش پیدا می‌کند و همین موضوع باعث شده مکمل‌های کلاژن به‌ویژه نوع هیدرولیزه یا «کلاژن پپتاید» محبوب شوند.

در ساده‌ترین شکل، قهوه کلاژن فقط یک فنجان قهوه است که به آن پودر کلاژن اضافه شده؛ بدون تغییر طعم زیاد، اما با ادعای فوایدی برای پوست و بدن.

آیا واقعاً پوست را جوان‌تر می‌کند؟

مطالعات علمی نشان می‌دهد که مصرف کلاژن هیدرولیزه ممکن است در برخی افراد باعث بهبود نسبی:

رطوبت پوست

انعطاف‌پذیری پوست

و کاهش خطوط ریز

شود. اما نکته مهم اینجاست: این اثرات معمولاً خفیف تا متوسط هستند و به شدت به سبک زندگی فرد بستگی دارند.

به گفته متخصص تغذیه Jessica Ball، هیچ مکملی به‌تنهایی نمی‌تواند جای یک رژیم غذایی کامل و متعادل را بگیرد.

قهوه کلاژن؛ هوشمندانه یا فقط یک ترند؟

طرفداران این نوشیدنی چند دلیل برای محبوبیت آن دارند:

ساده و سریع است

در روتین صبحگاهی جا می‌گیرد

نسبت به پروتئین شیک‌ها سبک‌تر است

و به‌راحتی قابل مصرف روزانه است

اما منتقدان می‌گویند بیشتر از آنکه یک «ضرورت علمی» باشد، یک «ترند بازاریابی» است.

آیا قهوه داغ کلاژن را خراب می‌کند؟

یکی از بحث‌های داغ همین است. برخی تحقیقات نشان می‌دهد حرارت بالا ممکن است ساختار پروتئین کلاژن را تا حدی تغییر دهد، اما هنوز شواهد قطعی وجود ندارد که قهوه آن را کاملاً بی‌اثر کند.

در واقع اگر از این نوشیدنی لذت می‌بری، احتمالاً مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما اگر هدف حداکثر اثرگذاری باشد، ترکیب آن با نوشیدنی‌های ولرم یا سرد منطقی‌تر به نظر می‌رسد.

راز واقعی پشت «درخشش هالیوودی»

نکته‌ای که اغلب نادیده گرفته می‌شود این است که بازیگرانی مثل جنیفر آنیستون فقط به یک مکمل وابسته نیستند. سبک زندگی آن‌ها ترکیبی از:

تمرینات منظم

تغذیه کنترل‌شده

خواب کافی

مدیریت استرس

و مراقبت پوستی حرفه‌ای

است. قهوه کلاژن فقط یک قطعه کوچک از این پازل بزرگ است، نه کل ماجرا.

جمع‌بندی

قهوه کلاژن شاید یک عادت بی‌ضرر و حتی تا حدی مفید باشد، اما معجزه نمی‌کند. اگر هدف سلامت پوست و بدن است، پایه اصلی هنوز هم همان چیزهای ساده است: تغذیه درست، ورزش منظم و سبک زندگی پایدار.

در نهایت، چیزی که آنیستون را «درخشان» نشان می‌دهد بیشتر از هر پودر و مکملی، استمرار در همین اصول ساده است.

منبع همشهری آنلاین

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