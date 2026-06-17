افراد ماهر در این فریب، شما را در چرخه‌ دائمی حدس و گمان گرفتار می‌کنند. آن‌ها چنان وانمود می‌کنند که گویی واکنش‌های شما به رفتارهای نادرستشان، تقصیر خودتان است. این ابهام و دشواری در درک موقعیت، تصادفی نیست؛ چرا که این مردان عمداً شواهد و نشانه‌ها را مبهم و پنهان می‌سازند. هدف آن‌ها این است که شما هرگز متوجه نشوید چگونه احساسات و واکنش‌هایتان را به گونه‌ای هدایت می‌کنند که در نهایت، به تأمین منافع شخصی و خودخواهانه خودشان ختم شود.

مردانی که به طور جدی حیله گر هستند و زنان را بازیچه قرار می دهند، این ۹ کار را انجام می‌دهند تا شما متوجه حیله گری آنها نشوید که اگر دیدید کسی در مرحله آشنایی با شما این روش ها را به طرز اغراق آمیزی انجام داد، فریبش را نخورید:

۱. عمداً غیرمتعهد هستند

یک مرد فریبکار تمام تلاش خود را می‌کند تا در برنامه‌ریزی شما در آخر هفته یا تعطیلات نباشد. به عنوان مثال، او ممکن است هفته‌ای یک بار برای چندین بار شما را ببیند، سپس ناگهان برنامه‌ریزی را متوقف می‌کند. همچنین، بیشتر اوقات، برنامه‌هایی که او ترتیب می‌دهد طبق شرایط خودش خواهد بود، نه شما. او هرگز در مورد آنچه واقعاً دلش می‌خواهد، با شما صادق نخواهد بود.

این مردان همچنین عمداً در مورد اینکه آینده این رابطه‌به کجا ختم می شود، مبهم صحبت می‌کنند. آنها فقط به اندازه کافی امید می‌دهند تا شما را نگه دارند، اما از انجام کارهایی مانند ملاقات با خانواده‌ شما یا خودشان یا اعلام رابطه‌ بین خودتان در رسانه‌های اجتماعی طفره می‌روند، که این رفتارها نشان می‌دهد آنها در رابطه‌شان با شما هیچ سرمایه‌گذاری نکرده‌اند و فقط به دنبال سواستفاده هستند.

۲. اعمال آنها با کلماتشان مطابقت ندارد

مهم است که همیشه به اعمال یک مرد نگاه کنید و مطمئن شوید که با آنچه می‌گوید مطابقت دارد. او ممکن است رو در رو به شما بگوید که می‌خواهد با شما رابطه داشته باشد، اما هرگز برنامه‌ریزی نمی‌کند. این تاکتیک دیگری است که برای بهم زدن ذهن شما در نظر گرفته شده است. یک وعده فقط زمانی معنی دارد که عملی برای پشتیبانی از آن انجام شود.

مردی که اهل فریب و نیرنگ نباشد، اعمالش را با حرف‌هایش هماهنگ می‌کند. اگر بگوید می‌خواهد شما را ببیند، این کار را خواهد کرد. مردان فریبکار عمداً حرف‌های خوب می‌زنند و در عمل هیچ اقدامی برای خوشحالی شما انجام نمی دهند، چون فقط به دنبال جلب توجه شما برای پیشبرد اهداف خود هستند.

۳. مرتباً ناراحت و شاکی می‌شوند

مردان فریبکار می‌خواهند کنترل داشته باشند و بنابراین هرگز مسئولیت اعمال خود را نمی‌پذیرند. آنها همیشه شکایت می‌کنند و تمایل دارند بسیار منفعل-پرخاشگر باشند. آنها هرگز از کاری که برایشان انجام می‌دهید یا چیزی که به آنها می دهید راضی نخواهند بود. سپس در صورت عدم نتیجه دهی مثبت کاری که برایشان انجام دادید، تقصیر آن را به گردن شما می‌اندازند.

این یک تاکتیک فریبکارانه است تا شما را وادار کنند که برای گرفتن تایید آنها بیشتر تلاش کنید.

۴. ایجاد تردید نسبت به درک واقعیت

گسلایت کردن یک نشانه بزرگ از فریبکاری یک مرد است. اگر او اعمالش را طوری تغییر می‌دهد که شما را به یک شخصیت شرور تبدیل کند، پس او بسیار حیله‌گر است.

یکی از نشانه‌های اصلی در فریبکاری، «گسلایت کردن» یا همان دستکاری روانشناختی است. اگر مردی وقایع را چنان دگرگون می‌کند که شما را در جایگاه مقصر یا شخصیت منفی داستان قرار دهد، با فردی بسیار حیله‌گر روبرو هستید. عدم پذیرش مسئولیت، وارونه جلوه دادن واقعیت به نفع خود، یا القای این حس که شما دچار بی‌ثباتی یا ناامنی عاطفی هستید، همگی ابزارهایی برای سلب اعتماد شما به قضاوت‌های خودتان است.

تشخیص این روند تدریجی و نامحسوس، بسیار دشوار است، زیرا این رفتارها معمولاً به آرامی و در طول زمان شکل می‌گیرند. با این حال، شناسایی آن غیرممکن نیست؛ تنها کافی است که گامی به عقب بردارید، از فضای درگیری فاصله بگیرید و با نگاهی بیرونی، موقعیت را منصفانه و دقیق ارزیابی کنید.

۵. شما را از خانواده و دوستان جدا می‌کنند

مردان فریبکار می‌خواهند کنترل کنند. برای کنترل شریک زندگی خود، تمام تلاش خود را می‌کنند تا او را از دوستان و خانواده‌اش جدا کنند. این می‌تواند با چیزهای کوچک شروع شود، مانند اینکه شما باور کنید که یکی از اعضای خانواده یا دوستتان واقعا آدم بدی است یا نه. آنها همچنین کاری می‌کنند که شما به خاطر گذراندن وقت با عزیزانتان احساس گناه کنید، زیرا می‌خواهند شما تنها با او صحبت کنید و وقت بگذرانید.

این یک تاکتیک فریبکاری است که آنها استفاده می‌کنند تا هیچ صدای بیرونی حقیقت را به شما نگویند، و این نشان می دهد که آنها چقدر فریبکار و مضر هستند.

۶. از پذیرفتن مسئولیت خودداری می‌کنند

عدم پذیرفتن مسئولیت، یک راز بزرگ است که یک مرد فریبکار است. او سپس سعی می‌کند تقصیر را به گردن شما بیندازد، حتی زمانی که شما هیچ کار اشتباهی نکرده‌اید.

این به نیاز به کنترل برمی‌گردد. آنها سعی می‌کنند هر زمان که بتوانند روایت را کنترل کنند، به این معنی که هرگز مسئولیتی نمی‌پذیرند. آنها می‌خواهند در ذهنشان آدم خوبی به نظر برسند، بنابراین شما را شرور جلوه می‌دهند.

۷. به شما اولتیماتوم می‌دهند

یک مرد سلطه‌گر ممکن است از تهدید برای کنترل تصمیمات شما و جلوگیری از ترک رابطه استفاده کند. این اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که او احساس کند شما رفتار او را تشخیص می‌دهید و ممکن است از شما فاصله بگیرد. برای حفظ کنترل، او ممکن است تهدید به پایان دادن به رابطه یا حتی تهدید خود یا دیگران کند.

این تهدیدها اغلب برای تحت فشار قرار دادن شما برای ماندن به جای احترام به انتخاب‌هایتان است. این یک روش کنترل دیگر است که باعث می‌شود احساس کنید مشکل از شماست.

۸. شما را از عشق بمباران می‌کنند

بمباران عشق در دنیای مدرن دوستیابی به دلیل پیامک و رسانه‌های اجتماعی بسیار رایج است. ارتباط مداوم می‌تواند خیلی زود در یک رابطه منجر به بمباران عشق شود. با این حال، مهم است که مراقب آن باشید.

وقتی مردی حرف‌های تاییدآمیزی به شما می‌زند، به خصوص وقتی خیلی زود بعد از ملاقات باشد، به راحتی می‌توان هیجان‌زده شد، اما این همچنین یک پرچم قرمز بزرگ است. او سعی می‌کند رابطه را سرعت ببخشد تا شما احساس دلبستگی بیشتری به او داشته باشید. یک مرد باید کاری کند که احساس کنید مورد توجه هستید، اما نه اینکه سعی کند شما را به دام بیندازد.

۹. تحقیر در ملاء عام

احترام، رکن غیرقابل‌انکار هر رابطه‌ سالمی است. اگر شریک زندگی‌تان شما را در جمع به سخره می‌گیرد یا باعث شرمساری‌تان می‌شود، بدانید که این یک تاکتیک دفاعی برای منحرف کردن توجه شما از شخصیت واقعی فریبکارانه‌ اوست؛ حتی ممکن است برای پیشبرد این نقشه، پشت سرتان شایعه‌سازی کند.

نکته‌ کلیدی اینجاست که فریبکاران اغلب در خلوت متفاوت عمل می‌کنند و این تضاد میان رفتار عمومی و خصوصی، شما را بیش‌ازپیش سردرگم می‌کند. این رفتار دوگانه باعث می‌شود که شما به‌طور دائم در موقعیت «دفاع از او» در برابر دوستان و خانواده‌تان قرار بگیرید و انرژی‌تان به‌جای رشد رابطه، صرف توجیه رفتارهای ناشایست او شود.

منبع همشهری آنلاین

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