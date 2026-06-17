ژلیش ناخن، اگرچه ظاهری براق و دوام‌آور دارد، اما در بلندمدت آسیب‌های جبران‌ناپذیری به سلامت ناخن‌های طبیعی وارد می‌کند. فرایند سایش لایه‌ی رویی ناخن برای چسبندگی ژل، صفحه‌ی ناخن را به شدت نازک و شکننده می‌کند و استفاده‌ی مکرر از لامپ‌های UV برای خشک کردن آن، خطر پیری زودرس پوست دست و حتی افزایش ریسک بیماری‌های پوستی را به همراه دارد.

همچنین، رطوبت محبوس شده در زیر لایه‌ی ژلیش محیطی ایده‌آل برای رشد قارچ‌ها و باکتری‌ها فراهم می‌آورد. به همین دلایل، اکیداً توصیه می‌شود که از انجام مداوم ژلیش خودداری کنید و به فکر سلامت بلندمدت ناخن‌های خود باشید.

ترمیم ژلیش ناخن در هر بار می‌تواند هم هزینه‌بر باشد و هم به سلامت ناخن‌ها آسیب بزند. اما شما می‌توانید با یک ترفند خلاقانه، بدون نیاز به مراجعه به آرایشگاه یا تراشیدن ناخن، با استفاده از لاک‌های معمولی، برای مهمانی‌ها ظاهری کاملاً نو و جذاب به ناخن‌هایتان ببخشید.

منبع همشهری آنلاین

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