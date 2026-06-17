اینفوگرافی ۱۰ فیلم پرفروش استیون اسپیلبرگ را ببینید
به مناسبت اکران فیلم جدید استیون اسپیلبرگ با عنوان «روز افشاگری»، اینفوگرافیکی از پرفروشترین آثار این فیلمساز بزرگ منتشر میکنیم؛ فیلمسازی که دهههاست با ترکیب تخیل، هیجان و انسانگرایی، گیشه جهانی را تحت تأثیر قرار داده است.
«روز افشاگری» (Disclosure Day) تازهترین اثر علمیتخیلی اوست که بار دیگر به دغدغههای همیشگی اسپیلبرگ مثل مواجهه انسان با ناشناختهها، قدرت رسانه و رازهای پنهان دولتها میپردازد. داستان فیلم در فضایی پرتنش از افشا شدن حقیقتی بزرگ درباره حیات فرازمینی شکل میگیرد و با حضور بازیگرانی چون امیلی بلانت و جاش اوکانر، حالوهوایی معاصر و پرتعلیق دارد.
این فیلم با بودجهای حدود ۱۱۵ میلیون دلار ساخته شده و تا این لحظه تنها ۹۴ میلیون دلار در گیشه جهانی فروش داشته که نشان میدهد هنوز برای رسیدن به نقطه سودآوری مسیر دشواری پیش رو دارد.
در کنار اکران این فیلم، انتشار اینفوگرافیک پرفروشترین آثار اسپیلبرگ فرصتی است برای مرور کارنامه درخشان او در گیشه جهانی؛ آثاری مانند E.T.، پارک ژوراسیک، آروارهها و مجموعه ایندیانا جونز که هرکدام بهتنهایی بخشی از تاریخ سینمای پرفروش را ساختهاند. این اینفوگرافیک نشان میدهد چگونه اسپیلبرگ توانسته میان سینمای سرگرمکننده و روایتهای احساسی تعادل ایجاد کند و در عین حال، رکوردهای فروش را جابهجا کند.
اکران «روز افشاگری» بهانهای است برای بازگشت به جهان سینمایی کارگردانی که همچنان یکی از مهمترین نامها در تاریخ هالیوود به شمار میرود.