در تازه‌ترین پژوهش‌های علمی در حوزه فیزیک ماده چگال و کوانتوم، دانشمندان با رفتارهایی در برخی مواد روبه‌رو شده‌اند که توضیح آن‌ها با مدل‌های سنتی فیزیک دشوار است. این مواد در شرایط خاص می‌توانند ویژگی‌هایی از خود نشان دهند که هم‌زمان شبیه چند حالت متفاوت هستند؛ پدیده‌ای که در سطح کوانتومی قابل‌بررسی است؛ اما در مقیاس بزرگ‌تر هنوز به طور کامل درک نشده است. این یافته‌ها می‌تواند در آینده نقش مهمی در توسعه فناوری‌هایی مانند رایانش کوانتومی، ذخیره‌سازی اطلاعات فوق‌سریع و سیستم‌های پردازشی نسل بعد داشته باشد.

وقتی ماده دو رفتار متفاوت دارد

در آزمایش‌های جدید، پژوهشگران مشاهده کرده‌اند بعضی مواد در شرایط خاص می‌توانند رفتارهای دوگانه از خود نشان دهند. به این معنا که یک ماده می‌تواند هم‌زمان ویژگی‌هایی مشابه دو حالت متفاوت داشته باشد.

این پدیده که در مقیاس کوانتومی قابل‌توجیه است، نشان می‌دهد که رفتار ذرات در سطح بسیار ریز با قوانین دنیای روزمره کاملاً متفاوت است. همین موضوع باعث شده دانشمندان برای توضیح دقیق‌تر این رفتارها مدل‌های جدیدی ارائه کنند.

چالشی برای فیزیک کلاسیک

این کشف بار دیگر نشان می‌دهد که فیزیک کلاسیک در توضیح برخی پدیده‌های ریز دنیای کوانتوم ناتوان است. قوانین سنتی که سال‌ها پایه علم فیزیک بودند، در این سطح دیگر پاسخ کامل ارائه نمی‌دهند.

به همین دلیل، پژوهش‌ها به سمت مدل‌های پیچیده‌تر و احتمالاتی حرکت کرده‌اند تا بتوانند رفتار این مواد را بهتر توصیف کنند.

گامی مهم به سمت کامپیوترهای آینده

یکی از مهم‌ترین پیامدهای این تحقیقات، کاربرد آن در توسعه فناوری‌های محاسباتی پیشرفته است. رفتارهای کوانتومی مواد می‌تواند در ساخت پردازنده‌هایی استفاده شود که بسیار سریع‌تر از کامپیوترهای فعلی عمل می‌کنند. این فناوری‌ها هنوز در مرحله تحقیقاتی هستند، اما بسیاری از دانشمندان آن را پایه نسل بعدی رایانش می‌دانند.

باوجود پیشرفت‌های زیاد، هنوز بخش بزرگی از رفتارهای کوانتومی ناشناخته باقی‌مانده است. هر کشف جدید، سوالات بیشتری ایجاد می‌کند و مرزهای علم را عقب‌تر می‌برد.

منبع همشهری آنلاین

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