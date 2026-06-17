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قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1800241
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۲۷ خرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,533,100

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

1,800,700

درهم امارات

422,160

پوند انگلیس

2,083,700

لیر ترکیه

33,500

فرانک سوئیس

1,957,000

یوان چین

229,400

ین ژاپن

 966,550

وون کره جنوبی

1,029

دلار کانادا

1,109,000

دلار استرالیا

1,096,700

دلار نیوزیلند

906,300

دلار سنگاپور

1,205,400

روپیه هند

16,410

روپیه پاکستان

5,595

دینار عراق

1,206

پوند سوریه

13,339

افغانی

24,126

کرون دانمارک

240,900

کرون سوئد

165,900

کرون نروژ

163,700

ریال عربستان

413,030

ریال قطر

438,914

ریال عمان

4,025,900

دینار کویت

5,051,447

دینار بحرین

4,109,836

رینگیت مالزی

381,200

بات تایلند

47,740

دلار هنگ کنگ

197,800

روبل روسیه

21,200

منات آذربایجان

911,200

درام ارمنستان

4,210

لاری گرجستان

583,800

سوم قرقیزستان

17,720

سامانی تاجیکستان

166,554

منات ترکمنستان

440,500
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