قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: چهارشنبه ۲۷ خرداد
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
156,062,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
153,981,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
208,081,000
|
طلای دست دوم
|
153,981,250
|
آبشده کمتر از کیلو
|
676,050,000
|
مثقال طلا
|
677,980,000
|انس طلا
|
4,326.13
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,590,100,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,545,900,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
833,300,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
454,400,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
254,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,540,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|780,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
420,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
5,310,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
31,710,000
|
حباب نیم سکه
|
37,560,000
|
حباب ربع سکه
|
45,360,000
|
حباب سکه گرمی
|
55,090,000