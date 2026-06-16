فقط توقعات خودت را نبین، شوهرت هم این ۱۰ توقع را دارد
اگر متأهل هستید، احتمالاً همسرتان دوست دارد که به تلاشهای کوچک و روزمرهاش بیشتر اهمیت بدهید.
بسیاری از مردان گاهی تصور میکنند که در برآوردن انتظارات عاطفی همسرشان ناتواناند؛ به همین دلیل، یکی از ارزشمندترین هدایایی که میتوانید به شریک زندگیتان تقدیم کنید، دیدن همین تلاشها و ابراز قدردانی صمیمانه برای آنهاست.
شوهرها آرزو میکنند همسرشان در موارد زیر بیشتر از آنها قدردانی کند:
۱. حس شوخطبعی او
در واقع مردها دوست دارند متوجه شوید که تلاش آنها برای خنداندن شما و تلطیف فضای خانه، نشانهای از عشق و توجهشان است و این جنبه از شخصیتشان برای شما ارزشمند است.
بسیاری از شوهران به شوخطبعی خود افتخار میکنند. هیچ احساسی بهتر از خنداندن زنی که دوستش دارند نیست، آن خندههای درخشان، تمامقد و از ته دل که زیبایی او را دوچندان میکند. خندیدن با هم، زوجها را به هم نزدیکتر میکند و ارتباط آنها را تقویت میکند.
جفری هال، استاد ارتباطات در آمریکا، توضیح میدهد: شوخطبعی بین دو نفری که عاشق هم هستند، مؤلفهای حیاتی در پیوند و ایجاد امنیت رابطه است. خنده مشترک، شاخص مهمی از جذابیت عاشقانه بین همسران است.
داشتن حس شوخطبعی یک زبان عشق است که به زمینه های کلیدی نیاز دارد. شوخطبعی که از شادی ناشی میشود، با شوخطبعی پرخاشگرانه متفاوت است. استفاده از شوخطبعی برای تخریب افراد، عمداً آسیبزا است. استفاده از شوخطبعی برای پنهان کردن یا منحرف کردن احساسات واقعی، یک تکنیک اجتناب و دوری است، تکنیکی که شناخت واقعی یکدیگر را غیرممکن میکند.
پروفسور هال تأکید میکند که مهمترین بخش استفاده از شوخطبعی در یک رابطه، انجام آن با هم است. یافتن چیزهای خندهدار در زندگی روزمره و لذت بردن از آن با هم و لذت بردن از پوچی زندگی؛ این است که آن خنده را زیبا می کند.
بنابراین، دفعه بعد که شوهرتان شما را می خنداند، به او بگویید که شوخ طبعی اش را دوست دارید و چقدر او بامزه است.
۲. تلاشهای او برای بهبود خود
شوهران آرزو دارند همسرشان برای اهدافی که در مسیر رشد و تعالی فردی دنبال میکنند، ارزش قائل شوند؛ چه این اهداف مربوط به سلامت جسمانی باشد، چه پیشرفت حرفهای یا توسعه ابعاد عاطفی شخصیتشان.
یک مرد که از نظر عاطفی بالغ است، بازخوردهای همسرش را نه به عنوان حمله به ارزشهای شخصی، بلکه به منزله پیشنهادی برای بهبود رویکردش در جنبههای مختلف زندگی میبیند. وقتی او آمادگی شنیدن و به کار بستن این پیشنهادها را دارد، نشاندهنده خودآگاهی، پذیرش و تعهد قلبی او به رشد است. با این حال، باید دانست که خودسازی جریانی مستمر و بدون پایان است؛ بنابراین شوهران تمایل دارند همسرشان آن تلاشهای درونی و خستگیناپذیر را برای یادگیری و تکامل فردی ببینند و قدر بدانند؛ چرا که این رشد، پیوند میان آنها را نیز عمیقتر میکند.
۳. قابل اعتماد بودن او
اگر شوهر دارید، به احتمال زیاد میگوید که میخواهد از قابل اعتماد بودنش و اینکه چقدر سخت تلاش میکند تا مطمئن شود میتوان روی او حساب کرد، قدردانی کنید. این ویژگی هیجانانگیزی نیست که زنان رمانهای عاشقانه در مورد آن بنویسند، اما ویژگیای است که میتواند واقعاً یک رابطه سالم را حول آن بسازد.
مردان خوب میخواهند همسرانشان نقش آنها را به عنوان یک تأمینکننده، چه در سطح عملی و چه در سطح عاطفی، ارج نهند. حضور مداوم و حمایت مداوم آنها بخش اساسی زندگیای است که با همسرشان میسازند. وفاداری پایدار یک شوهر، فضایی امن ایجاد میکند که در آن او و همسرش میتوانند بدون ترس از قضاوت، گفتگوهای دشوار را حل کنند.
شوهرانی که میخواهند کاملاً در رابطه خود حضور داشته باشند و طرف مقابل برایشان مهم است، فقط نمیگویند که قرار است کاری انجام دهند، بلکه پا پیش میگذارند و آن را انجام میدهند. وقتی شوهری واقعاً قابل اعتماد است، عشقی را که او و همسرش به اشتراک میگذارند، تقویت میکند و لذا چنین مردانی میخواهند به خاطر تداوم مراقبتی که ارائه میدهند، مورد قدردانی قرار گیرند و این حس طبیعی است.
۴. ابراز محبت آرام او
هرچه ازدواج طولانیتر شود، برای زن و شوهرها راحتتر است که عشق را به حاشیه برانند. زندگی روزمره میتواند آشفته و خستهکننده باشد، اما روابط بین زوجین بر اساس شور و اشتیاق پیش میرود، بنابراین نمیتوان آن را برای مدت طولانی به حاشیه راند.
جرقهای بدون توجه شعلهور نمیشود، بنابراین شوهران اغلب محبت خود را به روشهای کماهمیتی نشان میدهند که به راحتی میتوان آن را نادیده گرفت.
به راحتی میتوان ابراز محبتهای ظریف را نادیده گرفت، به خصوص پس از سالها زندگی مشترک، اما آنها اغلب ارزش بیشتری نسبت به سورپرایزهای عاشقانه و عجیب و غریب دور جوانی برای شوهران دارد. شوهران میخواهند زنشان متوجه شود که به جزئیات کوچک توجه میکند.
۵. مهارتهای شنیداری او
گوش دادن اغلب محل اختلاف بین زن و شوهرهاست. زنان از اینکه شوهرانشان واقعاً به حرفهایشان گوش نمیدهند ناراحت میشوند، در حالی که شوهرانشان اصرار دارند که به حرفهایشان گوش میدهند. در واقع، آنها احتمالاً انتظارات متفاوتی دارند.
حتی اگر مهارتهای گوش دادن آنها هنوز در حال پیشرفت باشد، شوهران میخواهند همسرانشان از این تلاش آنها برای گوش دادن به حرف هایشان قدردانی کنند.
جنل اندرسون، مربی حرفهای و دارای گواهینامه در آمریکا، فاش کرد که روابط درخشان از ناکجاآباد ظاهر نمیشوند، بلکه باید پرورش داده شوند و گوش دادن مسیری آزمایششده و واقعی برای ارتباطی قویتر است.
اندرسون میگوید: همه مشتاق شنیده شدن، درک شدن، دیده شدن و شناخته شدن هستند. وقتی تجربه میکنیم که شخص دیگری واقعاً به قلب ما گوش میدهد، احساس ارزشمندی میکنیم و میدانیم که مهم هستیم.
شوهرانی که واقعاً و کاملاً به حرفهای همسرانشان گوش میدهند، ممکن است بتوانند در به اشتراک گذاشتن آنچه میشنوند و میفهمند، بهتر عمل کنند، اما وقتی این کار را میکنند، امیدوارند که شما از آن قدردانی کنید.
البته طبیعی است شوهرانی که این کار را انجام نمی دهند شایسته قدردانی نیستند.
۶. قدردان عشق بی قید و شرط او باشید
شوهران دوست دارند همسرشان تمام ابعاد عشقورزی آنها، بهویژه تواناییشان در پذیرش بیقید و شرط را ببینند و قدر بدانند. هیچکس کامل نیست و هیچ رابطهای بینقص نیست؛ اتفاقاً همین تضادها و ویژگیهای منحصربهفرد است که هر فرد را جذاب میکند.
البته این به معنای چشمپوشی از بدرفتاری یا رفتارهای مخرب نیست؛ بلکه به این معناست که عشق ورزیدن، شامل در آغوش کشیدن تمام وجودِ دیگری با تمام کاستیهایش است. شوهران نیاز دارند بدانند که با وجود تمام نقصها، ذاتاً نزد همسرشان دوستداشتنی هستند. بنابراین، وقتی همسرتان عشقی بیقید و شرط به شما ابراز میکند، قدردانِ این پذیرشِ عمیق باشید.
۷. قدردان زحماتی باش که او برای آسیبپذیر بودن کشیده
آسیبپذیر بودن برای همه یک چالش است، با این حال مردان با فشار شدید اجتماعی برای پنهان نگه داشتن احساسات خود روبرو هستند. آنها طوری تربیت شدهاند که باور دارند نمیتوانند احساسات خود را نشان دهند، زیرا آسیبپذیر بودن به معنای ضعیف بودن آنهاست. آنها بیشتر زندگی خود را صرف فرو خوردن احساسات خود میکنند، به این معنی که اغلب از ایجاد روابط قدرتمندی که با آسیبپذیر بودن همراه است، غافل میشوند.
آسیبپذیری ترسناک است، اما تنها راه برای یافتن صمیمیت واقعی است. شوهران میخواهند همسرانشان قدردان زحماتی باشند که برای آسیبپذیر بودن کشیدهاند، حتی اگر هنوز به طور کامل بر آن تسلط نیافته باشند. ابراز احساسات و به اشتراک گذاشتن آن با هر پیامی که تاکنون در مورد معنای قوی بودن دریافت کردهاند، مغایرت دارد.
هر مکالمه دشوار و لحظه لطیفی که شوهران با همسرانشان به اشتراک میگذارند، گامی به جلو برای شکستن چرخه شرمی است که با آن بزرگ شدهاند و پذیرفتن خود واقعیشان. وقتی شوهرتان با آسیبپذیری ظاهر میشود، فقط میخواهد همسرش از آن قدردانی کند.
شوهران میخواهند همسرانشان از آنها به خاطر شکستن الگوها و یادگیری مجدد نحوه مدیریت احساساتشان قدردانی کنند. آنها ممکن است هر بار درست عمل نکنند، اما روی آن کار میکنند و نمیخواهند پیشرفتشان نادیده گرفته شود.
۸. خدمات روزانه او
بسیاری از مردان عشق خود را از طریق خدمات روزانه نشان میدهند. وقتی زبالهها را بیرون میگذارند و ماشین ظرفشویی را پر میکنند و ماشین را سرویس میکنند، این کار نه تنها برای روان نگه داشتن زندگیشان است، بلکه راهی برای گفتن "دوستت دارم" است.
به گفته دکتر استن تاتکین، درمانگر زوجها، عشق در واقع پاسخ سوالات دشواری نیست که زوجها باید از یکدیگر بپرسند.
او پیشنهاد میکند که زوجها از یکدیگر بپرسند: "چرا شما به عنوان یک زوج وجود دارید؟ هدف شما دو نفر چیست؟ " "چه کاری برای یکدیگر انجام میدهید که هیچ کس هرگز نمیخواهد انجام دهد مگر اینکه پول زیادی دریافت کند؟ چه چیزی باعث میشود این رابطه برای هر دوی شما مفید باشد؟ شما به چه هدفی به یکدیگر خدمت میکنید؟ "
اگرچه عشق بخش ارزشمندی از روابط است، اما به هیچ وجه تنها چیزی نیست که دو نفر را در کنار هم نگه میدارد. به همین دلیل است که شوهران آرزو میکنند همسرانشان اعمال خدمت آنها را به خاطر آنچه که هستند ببینند: ابراز مداوم مراقبت و فداکاری.
۹. مسئولیتپذیری او
مسئولیتپذیری عضلهای است که با تمرین قویتر میشود. برای اینکه افراد اشتباهات خود را بپذیرند و متعهد شوند که در آینده کارها را متفاوت انجام دهند، فروتنی و خوددلسوزی لازم است و شوهران میخواهند به خاطر تعهد به تغییر مورد قدردانی قرار گیرند. مسئولیتپذیری پادزهر حالت تدافعی است که میتواند هر رابطهای را نابود کند.
حالت تدافعی هیچ کمکی به حل اختلافات نمیکند، بلکه فقط آنها را تشدید میکند. طبق گفته موسسه گاتمن، "وقتی در مکالمه با شریک زندگی خود حالت تدافعی میگیرید، بدون گوش دادن به حرفهای او به حرفهایش واکنش نشان میدهید. "
عمل مسئولیتپذیر دانستن خود، ارتباط بین شما دو نفر را عمیقتر میکند. شوهرانی که خود را مسئول میدانند، نشان میدهند که هوش عاطفی شان چقدر قوی است. آنها میخواهند همسرانشان قدردانی کنند که آنها در حالی که وزن خود را در رابطه به دوش میکشند، عشق را به کار میگیرند.
۱۰. تعهد او
مردان میخواهند همسرانشان قدردان تعهد آنها به تقویت ازدواجشان در هر روز باشند.
از بین تمام چیزهایی که باید در طول زندگی خود روی آنها تمرکز کنند، شوهران کاملاً آگاه هستند که ارتباطی که با همسرانشان دارند مهمترین است. آنها آرزو میکنند که همسرانشان ببینند که آنها واقعاً چقدر متعهد هستند.
یک ازدواج خوب سال به سال ساخته میشود، تا زمانی که هر دو طرف برای پیروزی در آن تلاش کنند. تعهد شوهر به همسرش سرمایهگذاری ارزشمندی است که بارها و بارها ارزش انجام دادن دارد، زیرا زندگی او را از هر نظر غنیتر میکند.