رویدادهای اول محرم

رویدادها

۷ بعثت. محاصره "پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله" و بنی‌هاشم در شعب ابی‌طالب

۴ ق. آغاز سریه ابوسلمة بن عبدالأسد

۷ ق. غزوه ذات الرقاع با هدف خنثی‌ٰسازی توطئه‌ جنگ از سوی دو تیره بنی‌محارب و بنی‌ثعلبه، از قبیله غطفان علیه اسلام

۹ ق. فرمان "پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله" برای دریافت زکات

۱۴ ق. واقعه "مرج صفر" در شام

۲۰ ق. فتح مصر به دست "عمرو بن عاص" در زمان "خلیفه دوم"

۲۴ ق. آغاز خلافت "عثمان بن عفان" خلیفه سوم

۳۷ ق. متارکه جنگ در صفین بین "امام علی علیه السلام" و "معاویه" جهت صلح و شروع مجدد آن در ماه صفر

۲۲۰ ق. احضار "امام جواد علیه السلام" به بغداد توسط "معتصم عباسی"

۱۴۰۰ ق. آغاز شورش "جَزیرة العَرَب" علیه خاندان سعودی

زادروزها

۴۵ ق. ولادت "عبدالله بن کثیر مکی" از قُرّاء سبعه

۱۳۶۶ ق. تولد "سید عارف حسین حسینی" از روحانیان شیعه پاکستان و رهبر نهضت جعفریه (۴ آذر ۱۳۲۵ ش)

درگذشت‌ها

۸۱ ق. وفات "محمد بن حنفیه" فرزند "امام علی علیه‎ السلام"

۱۶۱ ق. وفات "سفیان ثوری" صوفی، فقیه، محدث و از شاگردان امام صادق علیه السلام در بصره

۹۱۸ ق. ولادت "حسین بن عبدالصمد حارثی" فقیه، متکلم، رجالی و پدر "شیخ بهائی"

۱۰۱۱ ق. وفات "حسن بن زین‌الدین عاملی" فقیه، اصولی و محدث نامدار شیعه و نویسنده معالم الدین و ملاذ المجتهدین در فقه و اصول فقه

۱۲۹۷ ق. وفات "میرزا جعفر حسینی قزوینی" فقیه اصولی و ادیب بزرگ شیعه (۲۴ آذر ۱۲۵۸ ش)

۱۳۶۳ ق. درگذشت "شیخ مرتضی طالقانی" حکیم و فقیه شیعه (۶ دی ۱۳۲۲ ش)

۱۳۹۵ ق. وفات "سید ابوالحسن رفیعی قزوینی" فقیه و حکیم بزرگ شیعه (۲۴ دی ۱۳۵۳ ش)

۱۴۰۵ ق. درگذشت "سید عبدالله موسوی شیرازی" از مراجع تقلید شیعه در مشهد و از روحانیون فعال قبل از انقلاب در مخالفت با سیاست‌های ضد دینی و ضد ملی پهلوی اول و دوم (۵ مهر ۱۳۶۳ ش)

منابع

ویکی شیعه

روزشمار قمرى، گردآورى: على حائرى، سایت مرکز پژوهش هاى اسلامى رسانه

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