قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: سه شنبه ۲۶ خرداد
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
160,898,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
158,753,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
214,529,000
|
طلای دست دوم
|
158,762,200
|
آبشده کمتر از کیلو
|
698,020,000
|
مثقال طلا
|
697,010,000
|انس طلا
|
4,330.05
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,649,900,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,587,800,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
854,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
463,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
252,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,580,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|820,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
420,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
15,500,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
18,100,000
|
حباب نیم سکه
|
32,600,000
|
حباب ربع سکه
|
62,680,000
|
حباب سکه گرمی
|
51,590,000