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توافق بین ایران و آمریکا و عصبانیت اسرائیلی ها + فیلم

توافق بین ایران و آمریکا و عصبانیت اسرائیلی ها + فیلم
کد خبر : 1799351
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توافق بین ایران و آمریکا باعث عصبانیت مقامات صهیونیست شده است. خبرنگاران و کارشناسان اینترنشنال در این باره توضیحاتی دادند.

به گزارش همشهری آنلاین، یکی از خبرنگاران گفت: صحبت‌هایی که دونالد ترامپ کرده، همان موضوعی است که اسرائیل نگرانش بوده و همان یادداشت تفاهمی است که می خواهد با جمهوری اسلامی امضا کند. اینکه هرگونه یادداشت تفاهم یا توافقی باعث شود که دونالد ترامپ جلوی اقدام اسرائیل علیه حزب الله لبنان را بگیرد، بسیار دشوار خواهد بود.

 

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