این خانه در تهران متری یک میلیارد تومان قیمت دارد+ جدول

بر اساس تازه‌ترین بررسی‌های صورت گرفته در بازار مسکن تهران، قیمت خرید آپارتمان در نیاوران به شرح زیر است:

یک واحد ۱۷۵ متری سه خوابه با سال ساخت ۱۴۰۱، با قیمت ۱۲۵ میلیارد تومان در دسترس خریداران قرار دارد. همچنین، یک واحد ۲۵۰ متری سه خوابه با سال ساخت ۱۴۰۵، با قیمت ۲۵۰ میلیارد تومان معامله می‌شود.

اقتصادآنلاین نوشت: قیمت یک واحد ۱۱۷ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۳۹۲، نیز در این منطقه ۵۲ میلیارد تومان تعیین شده است. واحد دیگری، به متراژ ۱۳۰ متر دو خوابه با سال ساخت ۱۳۸۸، با قیمت ۴۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد