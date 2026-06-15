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این خانه در تهران متری یک میلیارد تومان قیمت دارد+ جدول

این خانه در تهران متری یک میلیارد تومان قیمت دارد+ جدول
کد خبر : 1799259
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نیاوران همچنان یکی از شاخص‌ترین بازارهای مسکن در شمال تهران به شمار می‌رود. موقعیت ممتاز و تقاضای پایدار برای خرید ملک باعث شده این محله جایگاه خود را در میان گران‌ترین و پرمخاطب‌ترین مناطق پایتخت حفظ کند.

بر اساس تازه‌ترین بررسی‌های صورت گرفته در بازار مسکن تهران، قیمت خرید آپارتمان در نیاوران به شرح زیر است:

یک واحد ۱۷۵ متری سه خوابه با سال ساخت ۱۴۰۱، با قیمت ۱۲۵ میلیارد تومان در دسترس خریداران قرار دارد. همچنین، یک واحد ۲۵۰ متری سه خوابه با سال ساخت ۱۴۰۵، با قیمت ۲۵۰ میلیارد تومان معامله می‌شود.

اقتصادآنلاین نوشت: قیمت یک واحد ۱۱۷ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۳۹۲، نیز در این منطقه ۵۲ میلیارد تومان تعیین شده است. واحد دیگری، به متراژ ۱۳۰ متر دو خوابه با سال ساخت ۱۳۸۸، با قیمت ۴۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد

این خانه در تهران متری یک میلیارد تومان قیمت دارد+ جدول

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