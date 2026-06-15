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قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1799111
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۲۵ خرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۲۵ خرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,159,911

دلار (بازار آزاد)

1,584,200

یورو (صرافی بانک ملی)

1,359,759

یورو (بازار آزاد)

1,874,100

درهم امارات

439,850

پوند انگلیس

2,170,500

لیر ترکیه

34,900

فرانک سوئیس

2,035,600

یوان چین

239,000

ین ژاپن

 1,008,120

وون کره جنوبی

1,069

دلار کانادا

1,155,100

دلار استرالیا

1,143,300

دلار نیوزیلند

943,100

دلار سنگاپور

1,256,300

روپیه هند

17,120

روپیه پاکستان

5,832

دینار عراق

1,257

پوند سوریه

13,984

افغانی

24,596

کرون دانمارک

250,600

کرون سوئد

172,400

کرون نروژ

169,700

ریال عربستان

430,370

ریال قطر

458,814

ریال عمان

4,194,600

دینار کویت

5,262,647

دینار بحرین

4,282,136

رینگیت مالزی

398,900

بات تایلند

49,610

دلار هنگ کنگ

206,100

روبل روسیه

22,490

منات آذربایجان

949,500

درام ارمنستان

4,390

لاری گرجستان

609,700

سوم قرقیزستان

18,470

سامانی تاجیکستان

173,654

منات ترکمنستان

458,400
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