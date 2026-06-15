قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: دوشنبه ۲۵ خرداد
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
162,969,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
160,796,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
217,290,000
|
طلای دست دوم
|
160,796,210
|
آبشده کمتر از کیلو
|
706,950,000
|
مثقال طلا
|
702,970,000
|انس طلا
|
4,320.93
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,680,100,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,642,500,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
863,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
479,200,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
257,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,640,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|830,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
425,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
15,500,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
18,100,000
|
حباب نیم سکه
|
32,600,000
|
حباب ربع سکه
|
62,680,000
|
حباب سکه گرمی
|
51,590,000