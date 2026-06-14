فال حافظ متولدین هر ماه - دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵

فروردین

کارها امروز کمی پیچیده و خسته‌کننده به نظر می‌رسند. این مسائل بیشتر به پول و حساب‌های مالی شما مربوط هستند. مسیر انجام این کارها امروز کمی کند پیش می‌رود. اما یک نفر از نزدیکان به کمک شما می‌آید. او یک راه حل جدید و سریع‌تر به شما پیشنهاد می‌دهد. این مسیر تازه سرعت کار شما را خیلی بیشتر می‌کند. شما این کمک را با خوشحالی زیاد قبول می‌کنید.

نتیجه این همکاری برای شما بسیار شیرین و رضایت‌بخش است. ذهن شما امروز بازدهی فوق‌العاده بالایی برای یادگیری دارد. از این هوش و تمرکز بالا به بهترین شکل استفاده کنید. به دنبال کسب اطلاعات جدید و مهارت‌های متفاوت باشید. این یادگیری‌ها مسیرهای تازه‌ای را پیش روی شما باز می‌کنند. در پایان روز احساس خوبی از کارهای انجام شده دارید. شب با خیالی کاملا راحت و آسوده می‌خوابید.

حضور در یک کار گروهی امروز هیجان زیادی برایتان دارد. شما با شجاعت تمام در این جمع جدید حاضر می‌شوید. در این مسیر حرف‌های مختلفی از آدم‌ها به گوشتان می‌رسد. هر چیزی که امروز می‌شنوید را به سرعت باور نکنید. آدم‌ها گاهی فقط برای گذراندن وقت حرف‌هایی می‌زنند. فرصت خوبی پیدا می‌کنید تا حرف دلتان را راحت بزنید. این شانس برای نشان دادن توانایی‌های شما عالی است.

اما شما در استفاده از این فرصت کمی کوتاهی می‌کنید. بهانه‌های مختلفی برای عقب انداختن کارهای مهم روزمره می‌آورید. وقت ارزشمند خود را با کارهای بی‌اهمیت و حاشیه‌ای هدر می‌دهید. این دست روی دست گذاشتن شما را از هدف اصلی دور می‌کند. یک حرکت کوچک امروز می‌تواند نتایج بزرگی برایتان داشته باشد.

اردیبهشت

امروز خبرهای جالب و جدیدی از گوشه و کنار به دستتان می‌رسد. حجم این خبرها کنترل افکار را برای شما سخت می‌کند. ذهن شما مدام از یک موضوع به موضوع دیگر می‌پرد. کنترل این افکار پراکنده امروز کمی دشوار است.

گفتگو با دیگران این هیجان ذهنی را خیلی بیشتر می‌کند. این بحث‌ها شما را به سمت تصمیم‌های کاملا جدید می‌کشاند. ایده‌های خلاقانه‌ای برای تغییر مسیر زندگی در سرتان شکل می‌گیرد. درگیری مداوم با این افکار انرژی زیادی از شما می‌گیرد. درگیر شدن تمام‌وقت با این ایده‌ها شما را به شدت خسته می‌کند. کمی تحرک بدنی و ورزش آرامش را به ذهن شما برمی‌گرداند. این فعالیت‌ها فشار فکری را کم می‌کنند.

این روزها درگیر یک دوراهی بسیار سخت و گیج‌کننده هستید. تصمیم‌گیری برای شما در این شرایط مبهم اصلا راحت نیست. برای انتخاب درست پاک کردن ذهن از افکار اضافی کمک‌کننده است. دیدگاه شما اکنون با یک مه غلیظ پوشیده شده است. از بین رفتن این ابهام مسیر درست را نشان می‌دهد. بعد از روشن شدن قضایا می‌توانید با اطمینان قدم بردارید. تا آن زمان هیچ عجله‌ای برای انتخاب نهایی نکنید.

شما در حال انجام یک کار بزرگ برای شخصی هستید. این کمک شما ارزش بسیار بالایی برای آن فرد دارد. نگاه و قضاوت دیگران درباره این موضوع اصلا اهمیتی ندارد. با خیال راحت و قلب مهربان به مسیر خود ادامه دهید. این کار حس درونی بسیار زیبایی به شما می‌بخشد.

خرداد

امروز زمان فوق‌العاده‌ای برای یادگیری مهارت‌های کاملاً جدید است. کارها امروز برای شما بسیار راحت پیش می‌رود. توانایی‌های فنی شما امروز به چشم می‌آیند. امتحان کردن مسیر جدیدی نتایج بسیار خوبی برایتان دارد. یادگیری هر چیز تازه‌ای همیشه یک امتیاز بزرگ برای شماست. این مهارت‌ها فرصت‌های خیلی خوبی را در مسیر شما قرار می‌دهند. ذهن باز شما امروز آماده دریافت پیچیده‌ترین اطلاعات است. این یادگیری‌ها در آینده نزدیک بسیار به کارتان می‌آیند.

فشارهای زیادی این روزها روی دوش شما احساس می‌شود. اما حفظ تمرکز در میان این شلوغی‌ها بسیار مهم است. رها کردن اتفاقات گذشته در همان گذشته کمک بزرگی می‌کند. فکر کردن به روزهای قبل هیچ سودی برای شما ندارد. توجه خود را کامل روی زمان حال و آینده بگذارید. امروز زمان ساختن لحظه‌های جدید و کاملا متفاوت است. نگاه به جلو انرژی شما را دوباره شارژ می‌کند.

در کارهای خود همیشه به دنبال ایجاد یک نور باشید. خراب کردن و از بین بردن کار بسیار راحت و ساده‌ای است. ساختن و روشن کردن مسیر است که ارزش واقعی دارد. این نگاه مثبت و سازنده شما را از بقیه متمایز می‌کند. با این روش اتفاقات بی‌نظیری را رقم می‌زنید.

تیر

شما این روزها مشغول انجام یک کار بسیار مهم هستید. برای پیشبرد این کار به اطلاعات جدیدی نیاز دارید. یک دوست یا همکار در این مسیر همراه شما می‌شود. او راهنمایی خوبی را برای حل مسئله در اختیارتان می‌گذارد. پیدا کردن این موارد به تنهایی سرعت شما را خیلی کم می‌کند. این همفکری مسیر شما را کاملا روشن می‌کند.

با رسیدن به این اطلاعات کارهای شما روی غلتک می‌افتد. شما در نهایت این پروژه را با موفقیت تمام می‌کنید. سوال‌های زیادی درباره یک شخص خاص در ذهن شما می‌چرخد. پرسیدن این سوال‌ها از او برای شما بسیار سخت است. امروز زمان خیلی مناسبی برای یک گفتگوی آرام و شفاف است. با کمی احتیاط کلمات خود را انتخاب کنید و حرف بزنید. هیچ نیازی به ترس و نگرانی درونی نیست.

گاهی کلمات بدون هیچ فکری از زبان ما خارج می‌شوند. این حرف‌های نسنجیده دردسرهای بزرگی برای ما به همراه می‌آورند. شما در یک جمع دوستانه حرف‌هایی زده‌اید که جالب نبوده است. امروز بابت آن کلمات احساس تاسف و پشیمانی زیادی دارید. فکر کردن قبل از صحبت همیشه جلوی این مشکلات را می‌گیرد. سنجیدن حرف‌ها در جمع همیشه شخصیت شما را بالاتر می‌برد. این روزها کمی بیشتر روی صحبت‌هایتان تمرکز کنید.

برطرف کردن سریع این دلخوری پیش آمده بسیار مهم است. به هر روشی که می‌توانید دل طرف مقابل را به دست بیاورید. یک عذرخواهی ساده خیلی از این کینه‌ها را پاک می‌کند. اجازه ندهید این ناراحتی کوچک بین شما فاصله طولانی بیندازد. قدم پیش گذاشتن همیشه نشانه بزرگی شماست.

مرداد

امروز درگیر همکاری با یک گروه کاملا جدید می‌شوید. این افراد تازه‌وارد برای شما بسیار جذاب و متفاوت هستند. کار با آن‌ها فرصت خوبی برای یادگیری مهارت‌های تازه است. شما می‌توانید یک پروژه کاملا جدید را با آن‌ها شروع کنید. ذهن شما امروز بسیار سریع‌تر از روزهای گذشته کار می‌کند. خلاقیت درونی شما در بالاترین میزان ممکن خود قرار دارد. شما نقش بسیار مهمی در موفقیت این گروه دارید.

کمک‌های شما بیش از انتظار همه پیش می‌رود و می‌درخشد. زحمات شما در این مسیر اصلا نادیده گرفته نمی‌شوند. دیگران برای رفع شک و تردیدهای خود به سراغ شما می‌آیند. اگر جواب سوالی را نمی‌دانید خیلی راحت به آن اعتراف کنید. صداقت در این مواقع بسیار ارزشمندتر از جواب‌های اشتباه است. پنهان کردن واقعیت فقط اعتبار شما را زیر سوال می‌برد. بیان صادقانه حقیقت همیشه بهترین مسیر ممکن است.

رفتارهای اخیر یک نفر شما را در فکر فرو برده است. نگاه شما به این شخص امروز به طور کامل تغییر می‌کند. شناخت چهره واقعی آدم‌ها همیشه کمک‌کننده و مفید است. برای فرار از این افکار خودتان را سرگرم کنید. شنیدن یک فایل صوتی آرام‌بخش حال شما را بهتر می‌کند. قدم زدن در هوای آزاد ذهنتان را از افکار منفی می‌شوید. خواندن یک کتاب جذاب هم ایده بسیار خوبی است.

نشستن در تاریکی و بی‌حرکت ماندن امروز اصلا به نفعتان نیست. سکون و تنهایی فقط حس ناراحتی شما را خیلی بیشتر می‌کند. بالا و پایین شدن روزگار یک بخش طبیعی از این زندگی است. حرکت کردن و شلوغ نگه داشتن ذهن، شما را نجات می‌دهد. خیلی زود از این حالت خارج می‌شوید.

شهریور

حضور در جمع‌ها شما را با آدم‌های جدیدی آشنا می‌کند. این افراد در نگاه اول بسیار جالب به نظر می‌رسند. شما علایق بسیار مشترک و نزدیکی با این افراد دارید. ایده‌های آن‌ها دنیای تازه‌ای را پیش روی شما باز می‌کند. گفتگو با این اشخاص برای ذهن شما بسیار مفید است. این صحبت‌های طولانی پایه‌های یک دوستی عمیق را شکل می‌دهند. ارتباطات جدید روحیه شما را کاملا تازه می‌کنند.

مجردها ممکن است امروز جذب یک چهره کاملا جدید بشوند. این احساس کشش و علاقه در لحظه بسیار شدید است. اما روی آینده این رابطه زودگذر حساب خاصی باز نکنید. این حس هیجان خیلی زود از قلب و ذهن شما پاک می‌شود. یک نفر شما را برای حضور در یک جمع دعوت می‌کند. اگر برای رفتن شک دارید هیچ جواب قطعی و سریعی ندهید. کمی زمان بخرید و بعد تصمیم بگیرید.

برای یک مشکل پیچیده هنوز هیچ راه‌حل مشخصی پیدا نکرده‌اید. دست و پا زدن در این شرایط اوضاع را بدتر می‌کند. بهترین کار در این لحظه فقط شنیدن حرف‌های دیگران است. گوش دادن به صحبت‌ها فشار روانی شما را کم می‌کند. گاهی سکوت کردن بهترین عکس‌العمل در برابر اتفاقات پیش‌بینی‌نشده است. با گذشت زمان راه عبور از این بحران خودش را نشان می‌دهد. فعلا فقط آرامش خود را حفظ کنید.

مسائل عاطفی را برای خودتان بیش از حد سخت و پیچیده نکنید. عشق در ساده‌ترین شکل خود همیشه زیباترین احساس دنیاست. سخت‌گیری‌های بی‌دلیل فقط فاصله بین شما و احساساتتان را بیشتر می‌کند. از لحظه‌های کوچک در کنار آدم‌های مهم زندگی لذت ببرید. حس‌های خوب در همین سادگی‌ها پنهان شده‌اند.

مهر

صحبت با دوستان امروز بسیار کمک‌کننده است. مشورت با افراد جوان‌تر ایده‌های نابی به شما می‌دهد. این ایده‌های تازه برای بهتر شدن کیفیت زندگی شما عالی هستند. شاید به فکر رفتن به یک خانه بزرگ‌تر بیفتید. استفاده از ابزارهای جدید در خانه هم پیشنهاد جالبی است. تمام این موارد فعلا در حد یک فکر ساده هستند. بررسی این ایده‌ها امروز ذهن شما را کاملا باز می‌کند.

اگر نسبت به برنامه‌ها حس خوبی ندارید خودتان را درگیر نکنید. هیچ اجباری برای انجام سریع این کارهای جدید نیست. تصمیم‌گیری نهایی درباره این تغییرات را به روز دیگری بسپارید. هنوز جزئیات پنهان زیادی هست که از آن‌ها بی‌خبر هستید. کار شما امروز برای مدت کوتاهی متوقف می‌شود. این وقفه موقت است و دوباره با انرژی شروع به کار می‌کنید. جای هیچ‌گونه نگرانی خاصی وجود ندارد.

قدردان دارایی‌های فعلی زندگی باشید و با آن‌ها بسازید. نداشته‌های خود را در ذهنتان بزرگ و ترسناک نکنید. تمرکز روی کمبودها انرژی درونی شما را به شدت کم می‌کند. روزهای بسیار روشن و زیبایی در مسیر آینده قرار دارند. گاهی ناامیدی به طور ناگهانی به سراغ قلب شما می‌آید. این حس‌های گذرا توانایی متوقف کردن حرکت شما را ندارند. امیدواری را همیشه محکم در ذهن خود نگه دارید.

عبور از این لحظات تاریک ذهن شما را قوی‌تر می‌کند. داشته‌های شما بسیار بیشتر از چیزی است که فکر می‌کنید. نگاه مثبت به اتفاقات ساده روزمره معجزه‌های بزرگی به همراه دارد. به زودی درهای بسته‌ای که منتظرشان بودید باز می‌شوند. فقط کافی است در مسیر حرکت خود کاملا ثابت‌قدم بمانید.

آبان

صحبت‌های امروز شما با دوستان نزدیک یا خانواده بسیار جالب است. این گفتگوها اطلاعات کاملا تازه‌ای را به شما می‌دهند. استفاده درست از این حرف‌ها تاثیر بزرگی روی زندگی شما می‌گذارد. فضای خانه با این تغییرات جدید بسیار گرم و صمیمی می‌شود. امروز بهترین زمان ممکن برای شروع یک کار شریکی است. هر توافقی که امروز انجام دهید بسیار پایدار و موفق خواهد بود. شانس با قدم‌های امروز شما کاملا یار است.

پیگیری کارهای اداری امروز کاملا به نفع شما تمام می‌شود. اگر قصد ثبت‌نام در کلاسی را دارید همین امروز اقدام کنید. شرکت در دوره‌های جدید نتایج درخشانی به همراه دارد. اوضاع یادگیری شما این روزها خیلی خوب پیش نمی‌رود. حواس شما درگیر مسائل حاشیه‌ای شده و تمرکز ندارید. دور شدن از هدف اصلی باعث این افت محسوس شده است. بازگشت به مسیر قبلی نیازمند تلاش بیشتر شماست.

ایجاد هر تغییر بزرگی نیازمند تلاش و انرژی فراوان شماست. دست روی دست گذاشتن هیچ کمکی به حل مشکلات نمی‌کند. منتظر نمانید تا دیگران شرایط زندگی را برایتان عوض کنند. پاداش کارها همیشه به صورت فوری در لحظه داده نمی‌شود. صبوری کردن در این مسیر شرط اصلی رسیدن به موفقیت است. نگرانی‌های شما خیلی زود مانند مه صبحگاهی برطرف می‌شوند. روشنایی دوباره به روزهای زیبای شما برمی‌گردد.

آرامش فکری در روزهای آینده پاداش این روزهای سخت شماست. قدم‌های خود را با اطمینان و قدرت بیشتری روی زمین بگذارید. هر مانعی در برابر اراده جدی شما به راحتی کنار می‌رود. کائنات در حال آماده کردن یک مسیر هموار برای شماست. روزهای بسیار آرامی در انتظار قلب شما نشسته‌اند.

آذر

امروز آدم‌های جدیدی به دیدار شما می‌آیند و با هم صحبت می‌کنید. در میان این حرف‌ها راه‌های جالبی برای کسب درآمد پیدا می‌کنید. این ایده‌های خلاقانه ذهن شما را به شدت درگیر می‌کنند. استفاده از کامپیوتر و اینترنت در این راه‌های جدید نقش مهمی دارد. شاید به سمت کارهایی بروید که تا امروز هیچ تجربه‌ای در آن‌ها نداشته‌اید. شرکت در کلاس‌های آموزشی اطلاعات شما را در این زمینه‌ها کامل می‌کند.

تلاش برای بیشتر کردن درآمد یک فکر بسیار عالی و منطقی است. اما قبل از خرج کردن پول باید حواس خود را جمع کنید. سرمایه‌گذاری روی کارهای ناشناخته همیشه خطرات پنهانی به همراه دارد. اگر از نتیجه کار مطمئن نیستید هرگز پول خود را وارد نکنید. اتفاقات اخیر زندگی شما را وارد یک مرحله کاملا جدید کرده‌اند. یک مسیر تازه با تجربه‌های کاملا متفاوت پیش روی شما قرار گرفته است.

با کسانی معامله می‌کنید که چندان قابل اعتماد و صادق نیستند. در ارتباط با این افراد باید کاملا محتاطانه و آرام قدم بردارید. دادن اطلاعات مهم به این آدم‌ها اصلا کار عاقلانه‌ای به نظر نمی‌رسد. روشن کردن تکلیف با خواسته‌های درونی اولین قدم در این راه است. قبل از پیدا کردن آرامش درونی وارد تصمیمات بزرگ نشوید. پیدا کردن یک ثبات ذهنی برای قدم‌های بعدی شما بسیار مهم است. با دقت پیش بروید.

وقتی صدای درونتان را واضح شنیدید همان مسیر را دنبال کنید. قلب شما همیشه بهترین و امن‌ترین راهنمای شما در تاریکی است. گوش دادن به این ندای درونی شما را از اشتباهات دور نگه می‌دارد. به حس‌های خود اعتماد کنید و اجازه دهید شما را جلو ببرند. موفقیت در همین یک قدمی شماست.

دی

ذهن شما امروز با سرعت بالایی در حال کار کردن است. ایده‌های رنگارنگ و مختلفی پشت سر هم در سرتان می‌چرخند. صحبت با دیگران اطلاعات بسیار نابی را به شما می‌دهد. این حرف‌های تازه درهای کاملا جدیدی را پیش روی شما باز می‌کنند. عملکرد شما در کارهای تیمی امروز در بالاترین سطح قرار دارد. نتیجه کار گروهی برایتان بسیار شیرین‌تر از کارهای انفرادی است. انرژی جمعی همیشه شما را بالا می‌کشد.

افکار مختلف تا پایان امروز ذهن شما را رها نمی‌کنند. این درگیری اجازه نمی‌دهد لحظه‌ای احساس آرامش کامل داشته باشید. ذهن شلوغ شما مدام در حال بررسی مسیرهای مختلف است. یک پیاده‌روی کوتاه در شب کمک بزرگی به شما می‌کند. این قدم زدن فشار فکری را کم کرده و آرامش را برمی‌گرداند. خواب راحت شبانه نیازمند یک ذهن خلوت و بدون دغدغه است. حتما برای آرامش روان خود وقت بگذارید.

رسیدن به خواسته‌های قلبی نیازمند سرعت بیشتر در کارها است. امروز بهترین زمان ممکن برای شروع یک حرکت پرشتاب است. اهداف خود را با دقت کامل روی یک تکه کاغذ بنویسید. نوشتن به ذهن شما نظم و جهت‌دهی بسیار خوبی می‌بخشد. مشورت با آدم‌های باتجربه در این مرحله طلایی اهمیت زیادی دارد. تصمیم‌های بسیار مهم و سرنوشت‌سازی در آینده شما وجود دارد. در تمام این مسیر فقط صبور بمانید.

زمان همه چیز را در بهترین حالت خود قرار خواهد داد. عجله در گرفتن نتایج بزرگ فقط باعث خستگی روحی شما می‌شود. با قدم‌های پیوسته و حساب‌شده به سمت این تابلوهای راهنما حرکت کنید. پیروزی در انتهای این مسیر طولانی منتظر دستان شماست. به قدرت قدم‌های خودتان کاملا ایمان داشته باشید.

بهمن

امروز داده‌های جدیدی ذهن شما را در یک مسیر تازه قرار می‌دهند. افکار شما به سمت شروع پروژه‌های کاملا متفاوت کشیده می‌شوند. میل به ایجاد تغییرات بزرگ در روند زندگی امروز در شما بیدار می‌شود. صحبت کردن با آدم‌های هم‌فکر انگیزه شما را برای این تغییرات بالا می‌برد.

این بحث‌های دوستانه قدم‌های شما را در مسیر جدید محکم‌تر می‌کنند. امروز خود را برای اتفاقات هیجان‌انگیز و پر از انرژی آماده کنید. تا پایان روز درهای کاملا تازه‌ای در برابر چشمان شما باز می‌شوند. انتخاب یک راه از میان این همه گزینه برایتان اصلا ساده نیست. امروز با فرد جدیدی روبرو می‌شوید که حرف‌های متفاوتی برای گفتن دارد. حضور این شخص اثر بسیار عمیقی روی روزهای آینده شما می‌گذارد.

یکی از دوستان نزدیک امروز سفره دلش را برای شما باز می‌کند. او حرف‌های ناراحت‌کننده‌ای می‌زند و به شدت نیاز به شنیده شدن دارد. اما به یاد داشته باشید که شما ناجی تمام آدم‌ها نیستید. تا زمانی که خودش نخواهد هیچ کمکی از دست شما برنمی‌آید. اصرار شما برای حل مشکل او فقط باعث دلخوری و دوری می‌شود. اجازه بدهید خودش مسیر درست را پیدا کند و تصمیم بگیرد.

حضور آرام شما کنار او در حال حاضر بزرگترین کمک است. گاهی آدم‌ها فقط به یک شانه امن برای گریه کردن نیاز دارند. دلسوزی‌های بیش از حد کلاف ارتباط شما را کاملا کور می‌کند. مرزهای دوستی را حفظ کنید و با آرامش در کنارش بمانید. این روزهای سخت هم خیلی زود می‌گذرند.

اسفند

فرصت ایجاد یک تغییر بزرگ امروز بالاخره خودش را نشان می‌دهد. شما مدت‌هاست که در گوشه ذهن خود به این اتفاق فکر می‌کنید. این تغییر شاید رفتن به یک شهر جدید یا شغل تازه باشد. بخش زیادی از امروز را به صحبت درباره این موضوع می‌گذرانید. هیجان درونی شما برای شروع این مسیر کاملا مشخص و واضح است. اما دیگران شاید از این نقشه‌های شما خیلی استقبال گرمی نکنند.

واکنش سرد اطرافیان نباید باعث دلسردی و توقف شما در این مسیر شود. حرف‌های آن‌ها را بشنوید اما اجازه ندهید روی تصمیم شما اثر منفی بگذارد. به انتقادهای سازنده و منطقی دیگران با دقت کامل گوش کنید. در صورت نیاز تغییرات کوچکی در برنامه‌های آینده خود ایجاد کنید. اما خواسته‌های قلبی خود را به خاطر دخالت آدم‌ها کنار نگذارید. مسیر زندگی شما فقط به خودتان تعلق دارد. با جسارت قدم بردارید.

درباره احساسات درونی خود نهایت صداقت را داشته باشید. فریب دادن خودتان بزرگترین مانع در مسیر خوشبختی و آرامش است. شروع یک کار مهم هماهنگی کامل با افراد دیگر را می‌طلبد. مقدمات این اتفاق تنها با یک همکاری گروهی پیش می‌رود. در حین انجام کارها غر نزنید و از بقیه ایراد نگیرید. تمرکز روی انجام درست کارهای شخصی نتایج بسیار بهتری به همراه دارد. صبوری کلید عبور از تمام این چالش‌هاست.

این روزها کارهای شما آن‌طور که می‌خواهید خوب پیش نمی‌روند. گره‌های کوچکی در مسیر هستند که سرعت شما را به شدت کم کرده‌اند. اما این شرایط موقت با یک برنامه‌ریزی درست کاملا تغییر خواهد کرد. به جای ناامیدی آستین‌ها را بالا بزنید و با قدرت ادامه دهید. پیروزی به افراد خستگی‌ناپذیر لبخند می‌زند.

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