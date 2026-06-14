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آتش‌سوزی مهیب در انبار تجهیزات پزشکی +فیلم

آتش‌سوزی مهیب در انبار تجهیزات پزشکی +فیلم
کد خبر : 1798894
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در پی آتش‌سوزی بزرگ در شهر تریسی ایالت کالیفرنیا، درباره آلودگی هوا هشدار داده شد.

آتش‌سوزی گسترده در یک انبار عظیم تجهیزات پزشکی در ایالت کالیفرنیا آمریکا برای سومین روز متوالی ادامه یافت و مقام‌های محلی نسبت به کاهش کیفیت هوا و خطرات ناشی از دود برای ساکنان منطقه هشدار دادند.

این آتش‌سوزی در انبار شرکت «مدلاین اینداستریز» در شهر تریسی، با جمعیتی بیش از ۱۰۰ هزار نفر و در حدود ۹۰ کیلومتری شرق سان‌فرانسیسکو رخ داده است. مساحت این انبار حدود یک میلیون فوت مربع اعلام شده و مقام‌ها پیش‌بینی می‌کنند عملیات مهار آتش چند روز دیگر نیز ادامه داشته باشد.

منبع تسنیم
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