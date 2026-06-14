آتش‌سوزی گسترده در یک انبار عظیم تجهیزات پزشکی در ایالت کالیفرنیا آمریکا برای سومین روز متوالی ادامه یافت و مقام‌های محلی نسبت به کاهش کیفیت هوا و خطرات ناشی از دود برای ساکنان منطقه هشدار دادند.

این آتش‌سوزی در انبار شرکت «مدلاین اینداستریز» در شهر تریسی، با جمعیتی بیش از ۱۰۰ هزار نفر و در حدود ۹۰ کیلومتری شرق سان‌فرانسیسکو رخ داده است. مساحت این انبار حدود یک میلیون فوت مربع اعلام شده و مقام‌ها پیش‌بینی می‌کنند عملیات مهار آتش چند روز دیگر نیز ادامه داشته باشد.