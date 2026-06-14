عجیب ترین مسابقه کشتی در آمریکا + فیلم
مسابقه کشتی در آمریکا به میدان جنگ تبدیل شد. دو کشتی گیر روسی و آمریکایی با هم درگیر شدند.
یک مسابقه کشتی آزاد آمریکا تبدیل به درگیری ۲ کشتیگیر و همراهان آنها شد.
آمریکا از سال ۲۰۲۵ اقدام به برگزاری مسابقات کشتی آزاد تحت عنوان RAF کرده که در آن خیلی از ستارههای مطرح جهان هم شرکت میکنند.
این مسابقه در حالی بین حمزات چیمایف از روسیه و دیلون دنیس از آمریکا در سنت لوئیس برگزار شد که اتفاقات عجیبی رخ داد.
این مسابقه پس از رد صلاحیت مبارز آمریکایی، با پیروزی چیمایف به پایان رسید اما کشتیگیر آمریکایی با استفاده از یک تکنیک دردناک قوانین مسابقه را نقض کرد اما پس از تعلیق مسابقه از سوی داور اوضاع از کنترل خارج شد.
چیمایف به دنیس لگد زد که منجر به درگیری بین نمایندگان دو تیم شد. این مشاجره لفظی به سرعت به یک نزاع دسته جمعی تبدیل شد که در آن همه اعضای تیم روی تشک آمدند.