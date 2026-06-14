ترلان پروانه شبیه هدیه تهرانی شد+ عکس
انتشار تصویر جدیدی از ترلان پروانه در شبکههای اجتماعی و شباهتش به برخی بازیگران سرشناس حاشیه ساز شد.
برخی از کاربران معتقدند چهره ترلان پروانه در این عکس شباهتی به هدیه تهرانی پیدا کرده و او یادآور دوران جوانی این بازیگر سینماست. این دسته از کاربران، شباهت میان این دو چهره را یکی از نکات قابل توجه عکس جدید ترلان پروانه دانستهاند.
در مقابل، عدهای دیگر با در این مقایسه معتقدند تغییرات ظاهری ترلان پروانه در گذر زمان کاملاً طبیعی است و اگرچه چهره او نسبت به سالهای گذشته متفاوت به نظر میرسد، اما شباهت چندانی به هدیه تهرانی ندارد.