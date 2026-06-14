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بازیگر شب‌های برره: ما فراموش شده‌ایم و اگر کار نکنیم می‌میریم!

بازیگر شب‌های برره: ما فراموش شده‌ایم و اگر کار نکنیم می‌میریم!
کد خبر : 1798702
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بازیگر پیشکسوت سینما از خانه‌نشینی خود و همکارانش گفت و گلایه کرد: ما بازیگرها اگر کار نکنیم، می‌میریم.

محمد شیری، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون در پاسخ به این سوال که این روزها مشغول کاری هستید؟ گفت: نه متاسفانه ما فراموش شده‌ایم. با توجه به اینکه کار ما بازنشستگی ندارد، ولی ما را خود به خود بازنشسته کرده‌اند. ولی من بارها گفته‌ام که حاضرم تا آخر عمرم کار کنم. تا زمانی که می‌توانم دیالوگ بگویم و روی پا هستم، حاضرم کار کنم.

شیری در پاسخ به این پرسش که یکی از بازیگران پیشکسوت بر این باور بود که، چون تهیه‌کنندگان نمی‌خواهند مبالغ بیشتری خرج کنند، روی افراد تازه‌کار سرمایه‌گذاری می‌کنند، توضیح داد: ما بخیل نیستیم. ولی با این حال، افرادی هستند که می‌توانند کار کنند، ولی خانه‌نشین شده‌اند. ما بازیگرها حساس هستیم. اگر کار نکنیم، می‌میریم. اگر از یک نقاش قلم و بومشان را بگیرند، مرده است. بازیگر هم همینطور است. خواهش می‌کنم تجدیدنظر کنید تا همه بتوانند کار کنند. این همه فیلم و سریال ساخته می‌شود. چرا نباید کار کنیم؟

 

منبع باشگاه خبرنگاران
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