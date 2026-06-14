اولین تصاویر از لحظه سقوط جنگنده آمریکایی + فیلم
یک فروند هواپیمای نظامی در منطقهای جنگلی سقوط کرد و منجر به آتش سوزی گسترده شد. گفته می شود خلبان این هواپیما موفق شد پیش از برخورد، با صندلی نجات (ایجکت) از آن خارج شود.
سقوط یک فروند هواپیمای نظامی در منطقهای جنگلی در ایالت واشنگتن، ضمن ایجاد آتشسوزی گسترده، به تخلیه فوری گردشگران و کمپینگها در اطراف دریاچه ریمراک منجر شد.
با اینحال طبق اعلام منابع محلی، خلبان این هواپیما موفق شد پیش از برخورد، با صندلی نجات (ایجکت) از آن خارج شود.
بنا به گزارش شبکه فاکس ۱۳ سیاتل، عصر روز شنبه (۱۳ ژوئن ۲۰۲۶) نیروهای امدادی و اورژانس به منطقهای جنگلی در شهرستان یاکیما در ایالت واشنگتن آمریکا اعزام شدند. این عملیات گسترده به دنبال سقوط یک فروند هواپیمای نظامی در نزدیکی دریاچه «ریمراک» آغاز شد؛ منطقهای که در میانه راه پارک ملی کوه رینیر و شهر یاکیما قرار دارد.
بر اساس اطلاعیه رسمی سازمان آتشنشانی ناچز (NFD)، خلبان این هواپیما قبل از لحظه برخورد موفق به فعالسازی سامانه ایجکت (صندلی پرتاب) شده است. وی پس از فرود نجات یافت و بلافاصله برای درمان و ارزیابیهای پزشکی به یک مرکز درمانی در نزدیکی محل حادثه منتقل شد.
مقامات آتشنشانی محلی اعلام کردند که نیروهای اطفا احتمالاً صبح یکشنبه برای عملیات خاموشسازی کامل بقایای حریق و جلوگیری از شعلهور شدن مجدد آتش به منطقه بازمیگردند.
با اینحال تا زمان انتشار این خبر، علت سقوط این هواپیمای نظامی اعلام نشده بود.