تصویر و آمار افشاگرانه وایرال شده از حمله ایران + عکس

در واکنش به بیانیه اخیر سنتکام که با ادعای «رهگیری همه پرتابه‌ها» از «نابودی کامل ارتش ایران» سخن گفته بود، حساب رسمی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کنیا پاسخی آتشین و طعنه‌آمیز منتشر کرد.

در این توییت که به سرعت در حال انتشار است، دیپلمات‌های ایرانی با کنایه نوشتند: «به دروغ گفتن ادامه دهید، پسرها. تنها چیزی که دارد نابود می‌شود، اعتبار شماست.»

اما بخش اصلی این توییت، افشای آماری دو هدف زمینی بود که به گفته ایران کاملاً منهدم شده‌اند.

سفارت ایران با قید «واقعیت ماجرا» نوشت که در جریان عملیات موشکی ایران، دو رادار حیاتی آمریکا در منطقه به «تلی از آوار» تبدیل شده‌اند:

۱. رادار ASR-1000 در پایگاه هوایی علی السالم کویت: نابود شد.

۲. رادار TPS-59 در بحرین: نابود شد.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در کنیا با انتشار تصاویری از هدف قرار گرفتن رادارهای آمریکا نوشت «ادعای سنتکام (فرماندهی مرکزی ایالات متحده):

«ما همه چیز را رهگیری کردیم. ارتش ایران نابود شده است.»

اما واقعیت ماجرا:

همین چند روز پیش، رادارهای هشدار زودهنگام آمریکا توسط موشک‌های ایرانی به تلی از آوار تبدیل شدند.

رادار ASR-1000 در پایگاه علی السالم کویت — نابود شد.

رادار TPS-59 در بحرین — نابود شد.

به دروغ گفتن ادامه دهید، پسرها.

تنها چیزی که دارد نابود می‌شود، اعتبار شماست.»