عجیبترین تماشاگر جامجهانی در مکزیک+ عکس
مهمان ویژه افتتاحیه جام جهانی؛ اردکی با پیراهن مکزیک ستاره شبکههای اجتماعی شد.
در میان شادی هواداران مکزیک پس از پیروزی ۲-۰ مقابل آفریقای جنوبی در بازی افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶، یک اردک با پیراهن سبز مکزیک حسابی سر و صدا به پا کرد و در فضای مجازی وایرال شد.
مکزیک جام جهانی را طوفانی آغاز کرد. تیم ملی این کشور با گلهای خولیان کینونز و رائول خیمنز موفق شد آفریقای جنوبی را شکست دهد و سه امتیاز حساس را در گروه A کسب کند. اما در میان دهها هزار هواداری که در خیابانهای اطراف ورزشگاه آزتکا جشن میگرفتند، یک موجود پرنده همه توجهات را به خود جلب کرد.
یک اردک که پیراهن تیم ملی مکزیک را پوشیده بود، در حال راه رفتن در میان جمعیت دیده شد. فیلمی که از این صحنه منتشر شده، در شبکههای اجتماعی حسابی وایرال شده و کاربران واکنشهای طنزآمیزی نشان دادهاند.
یکی از کاربران نوشت: «وقتی به شما میگویند از تیم حمایت کنید و شما آن را خیلی جدی میگیرید.» دیگری گفت: «بازی پرچم قوی است!» و کاربر سوم با شوخی خواستار راهاندازی یک صفحه کمک مالی برای اردک شد. برخی هم با شوخی به پوشش رنگی این اردک اشاره کردند و نوشتند: «اردک نمیخواست خودش را مسخره کند و پیراهن سبز را هم بپوشد.»
مکزیک حالا خود را برای دومین بازی گروهی مقابل کره جنوبی آماده میکند و هواداران امیدوارند این اردک خوششانس، همچنان حامی آنها در ادامه مسابقات باشد.