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خوشمزه‌ترین کلاه جام جهانی ۲۰۲۶ را ببینید + عکس

خوشمزه‌ترین کلاه جام جهانی ۲۰۲۶ را ببینید + عکس
کد خبر : 1798605
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پیش از دیدار قطر و سوئیس در جام جهانی ۲۰۲۶، یک هوادار سوئیسی با کلاه‌ زرد و سوراخ‌دار شبیه پنیر معروف کشورشان در کنار هوادار قطری حاضر شد. این کلاه که ریشه در فرهنگ لبنیاتی آلپ دارد، سال‌هاست به شوخی و افتخار، نماد غیررسمی هواداری تیم ملی سوئیس محسوب می‌شود.

کلاه پنیری هوادار سوئیسی که در تصویر مشاهده می‌کنید، از معروف‌ترین و خلاقانه‌ترین نمادهای هواداری در ورزش جهان است.

این کلاه که معمولاً از فوم یا پارچه زرد رنگ با حفره‌های بزرگ ساخته می‌شود، تقلیدی طنزآمیز از پنیرهایی مانند «امنتال» یا «گرویر» دارد که سوئیس به آنها شهرت جهانی دارد.

برای هواداران سوئیسی، پوشیدن این کلاه در بازی‌های بزرگ مثل جام جهانی ۲۰۲۶، نه فقط یک حرکت شاد و فان، بلکه راهی برای نشان دادن هویت ملی، سنت کشاورزی و طنز خاص فرهنگ سوئیس است.

خوشمزه‌ترین کلاه جام جهانی ۲۰۲۶ را ببینید + عکس

منبع همشهری آنلاین
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