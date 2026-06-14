کلاه پنیری هوادار سوئیسی که در تصویر مشاهده می‌کنید، از معروف‌ترین و خلاقانه‌ترین نمادهای هواداری در ورزش جهان است.

این کلاه که معمولاً از فوم یا پارچه زرد رنگ با حفره‌های بزرگ ساخته می‌شود، تقلیدی طنزآمیز از پنیرهایی مانند «امنتال» یا «گرویر» دارد که سوئیس به آنها شهرت جهانی دارد.

برای هواداران سوئیسی، پوشیدن این کلاه در بازی‌های بزرگ مثل جام جهانی ۲۰۲۶، نه فقط یک حرکت شاد و فان، بلکه راهی برای نشان دادن هویت ملی، سنت کشاورزی و طنز خاص فرهنگ سوئیس است.

منبع همشهری آنلاین

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