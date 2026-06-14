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قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1798516
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز یکشنبه ۲۴ خرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۲۴ خرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,159,911

دلار (بازار آزاد)

1,720,100

یورو (صرافی بانک ملی)

1,359,759

یورو (بازار آزاد)

1,989,600

درهم امارات

468,270

پوند انگلیس

2,306,200

لیر ترکیه

37,200

فرانک سوئیس

2,156,600

یوان چین

254,300

ین ژاپن

 1,073,560

وون کره جنوبی

1,129

دلار کانادا

1,230,000

دلار استرالیا

1,211,000

دلار نیوزیلند

1,002,400

دلار سنگاپور

1,340,100

روپیه هند

18,120

روپیه پاکستان

6,185

دینار عراق

1,314

پوند سوریه

14,937

افغانی

26,016

کرون دانمارک

266,100

کرون سوئد

182,300

کرون نروژ

181,000

ریال عربستان

458,300

ریال قطر

471,514

ریال عمان

4,466,300

دینار کویت

5,617,747

دینار بحرین

4,559,536

رینگیت مالزی

424,100

بات تایلند

52,460

دلار هنگ کنگ

219,500

روبل روسیه

23,730

منات آذربایجان

1,012,470

درام ارمنستان

4,670

لاری گرجستان

647,800

سوم قرقیزستان

19,670

سامانی تاجیکستان

184,154

منات ترکمنستان

489,500
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