قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: یکشنبه ۲۴ خرداد
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
171,529,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
169,242,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
227,620,000
|
طلای دست دوم
|
168,440,620
|
آبشده کمتر از کیلو
|
740,510,000
|
مثقال طلا
|
742,950,000
|انس طلا
|
4,219.32
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,740,000,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,682,700,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
905,800,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
499,700,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
262,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,680,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|840,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
430,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
25,350,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
5,100,000
|
حباب نیم سکه
|
50,960,000
|
حباب ربع سکه
|
71,910,000
|
حباب سکه گرمی
|
59,970,000