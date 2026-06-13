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راهنمای تمیز کردن قطعات اجاق گاز

راهنمای تمیز کردن قطعات اجاق گاز
کد خبر : 1798318
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قبل از سخت شدن چربی ها، آن ها را از روی اجاق گاز و توری پاک کنید.

اجاق گاز ها اغلب دارای شبکه های فلزی هستند که در حین پخت و پز قابلمه و تابه را روی مشعل نگه می دارند. متاسفانه با گذشت زمان، روغن و مواد غذایی پخته شده باعث کثیف شدن این شبکه می شوند و تمیز کردن آنها تقریبا غیر ممکن می شود. در این مقاله تمیز کردن اجاق گاز با آب گرم و صابون و جوش شیرین را فرا می گیریم.

 ظرف بزرگی را پر از آب گرم و شوینده کنید. شبکه های اجاق گاز را بردارید و حدود ۲۰ دقیقه در ظرف آب گرم قرار دهید تا تمام چربی ها و مواد غذایی چسبیده به آن شل شوند.

 ظرف را بعد از ۲۰ دقیقه خالی کنید و مجددا پر از آب گرم و مواد شوینده کنید.

 شبکه ی گاز را با سیم ظرف شویی محکم بشویید تا تمام چربی ها و مواد باقی مانده از آن جدا شوند.

 برای حذف لکه هایی که جدا نمی شوند، ۳ قاشق غذاخوری جوش شیرین و ۱ یا ۲ قاشق چایخوری آب را مخلوط کنید تا به شکل خمیر دربیاید. این خمیر را ۱۵ دقیقه روی لکه قرار دهید.

شبکه را در آب گرم بشویید تا خمیر و مواد باقی مانده از آن جدا شود. سپس با یک پارچه ی تمیز خشک کنید.

نکات و هشدارها

قبل از سخت شدن چربی ها، آن ها را از روی اجاق گاز و توری پاک کنید.

 

منبع بیتوته
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