آموزش تمیزکردن دیوار های سفید به همین سادگی !

معمولا زمانی که به روز های پایانی سال نزدیک می شویم یا از آن مهم تر، زمانی که به یک خانه جدید نقل مکان می کنیم تمایل داریم دیوار های خانه را قبل از اسکان کامل، یکبار به هر روشی که مقدور است تمیز کرده و حتی در صورت امکان شستشو دهیم. فارغ از این شرایط به خصوص ممکن است به دلایل مختلف روی دیوار لک و علامتی ناخوشایند ایجاد شده باشد که بهتر باشد هرچه زودتر و قبل از چرک مردگی آن ها را از بین ببریم.

تمیزکردن دیوار های سفید

همان طور که می دانید دیوار های سفیدرنگ، فضای خانه و اتاق ها را بزرگ تر جلوه داده و روشن تر می کنند. علاوه برآن وقتی دیوار های خانه به رنگ سفید باشند شما می توانید هر سبک مبلمان و دکوراسیون را با آن ست کرده و ظاهری مدرن به خانه خود بدهید. اما بهره مندی از همه مزایای استفاده از رنگ سفید روی دیوار ها، به توجه ویژه برای نگهداری نیاز دارد.

بدین ترتیب مانند هر چیز رنگ روشن، با گذشت زمان، دیوار های سفید به راحتی دچار کثیفی و نشانه هایی از ساییدگی خواهند شد. اما با استراتژی های مناسب، می توانید دیوار های سفیدرنگ را با استفاده از مواد و ابزار های ساده مانند مایع و محلول شوینده، دستمال گردگیر، تی یا دیوارشوی و در نهایت یک اسفنج همیشه در دسترس، تمیز نگه دارید.

هر چند وقت یکبار باید دیوار های سفید را تمیز کنید؟

طبق گفته برخی افراد خبره در این زمینه، دیوار های سفید معمولا تقریبا هر شش ماه یک بار به تمیزکردن کامل نیاز دارند. البته لازم به ذکر است که اگر در منزل بچه کوچک دارید یا از حیوانات خانگی نگهداری می کنید، مطمئنا فضا و دیوار های خانه شما زودتر و بیشتر دچار آلودگی و کثیفی خواهد شد که نهایتا ممکن است بخواهید دیوار های سفید را زودتر از موعد و حتی بیشتر تمیز کنید.

بااین حال، صرف نظر از شرایط ویژه ای که ممکن است معمولا نوبت تمیزکردن دیوار های خانه را جلو بیندازد، یک صاحب خانه خوب به نظافت دیوار های سفیدرنگ خانه، دو بار در سال رسیدگی خواهد کرد و کمتر از این مقدار را کافی نمی داند. زیرا امروزه در زمانی زندگی می کنیم که برخلاف گذشته عوامل کثیف کننده بیشتر و شدیدتر شده اند. از علائم رایجی که باعث می شوند دیوار های سفیدرنگ خانه نیاز به تمیزکردن داشته باشند عبارت اند از:

گردوغبار قابل مشاهده که در طی روز های متوالی روی دیوار ها جمع شده و کم کم ظاهری چرک مرده را به وجود می آورند.

خش و ساییدگی حاصل از برخورد اشیای مختلف مانند وسایل نوک تیز روی دیوار ها که به صورت خط یا کنده کاری قابل مشاهده است.

کثیفی، آلودگی و دود ناشی از خودرو ها و وسایل نقلیه که از پنجره وارد خانه شده و باعث تغییر رنگ دیوار های سفید می شوند.

تار عنکبوت و حشرات ریزودرشت به دام افتاده در آن در کنج دیوار ها و برخی قسمت های سقف خانه که ممکن است بر اثر مردن، بقایایشان روی دیوار باقی مانده باشد.

دست مالی کردن بیش از حد دیوار های سفیدرنگ خانه که به مرورزمان حتی در صورت تمیز بودن دست ها، باعث کدر شدن و چرکی شدن دیوار ها می شود.

البته واقعا لازم نیست منتظر ظاهرشدن هر یک از این علائم باشید. بهتر است از قضاوت برای زمان مناسب تمیزکردن دیوار های سفید خانه دست برداشته و هر زمان که احساس کردید این دیوار ها به تمیزکردن نیاز دارند، نسبت به نوسازی آن ها اقدام لازم را انجام دهید.

برای تمیزکردن دیوار های سفید به چه وسایلی نیاز داریم؟

به منظور تمیزکردن مؤثر و کارآمد دیوار های سفیدرنگ خانه و حتی محل کار، شما به چند ابزار بسیار ساده نیاز دارید که در بخش زیر به رایج ترین آن ها اشاره کرده ایم:

گردگیر یا هر وسیله برس مانندی که بتواند گردوغبار را از روی دیوار بزداید.

انواع تی یا دیوارشوی مناسب تمیزکردن دیوار

پارچه میکروفایبر

پاک کننده های جادویی دیوار

اسفنج نرم و غیر ساینده

مایع ملایم ظرف شویی یا محلول های شستشوی مخصوص دیوار

سطل تقریبا بزرگ

آب ولرم تا گرم

آموزش مرحله به مرحله تمیزکردن دیوار های سفید

ازآنجایی که کثیف شدن و کدر شدن رنگ سفید دیوار های خانه شما در طی زمان رخ داده است، بنابراین انتظار این را داشته باشید که برای تمیزکردن آن ها نیز قدری زمان صرف شود. خوشبختانه همان طور که در بخش پیشین دیدید، برای تمیزکردن دیوار ها به ابزار به خصوص یا عجیب وغریبی که در دسترس نیستند نیاز ندارید. ازاین رو کلی ترین روش تمیزکردن دیوار های سفید در بخش زیر به صورت مرحله ای و ساده آورده شده است که هم اکنون توجه شما را به آن جلب می کنیم:

مرحله ی ۱: دیوار را از وسایل اضافی خالی کنید

قبل از اینکه واقعا تمیزکردن را شروع کنید، مطمئن شوید که روی دیوار ها چیزی قرار نداشته باشد. به عبارتی هر چیزی که ممکن است روی دیوار آویزان باشد؛ مانند تابلو و انواع دکوری را برداشته و آن ها را در جایی ایمن کنار بگذارید. بدین ترتیب به طور مؤثرتر و سریع تر می توانید دیوار ها را تمیز کرده و بشویید و در صورت لزوم حتی رنگ کنید. در ادامه پیشنهاد می کنیم کناره های دیوار را با پارچه، ملحفه یا روزنامه هایی که دیگر استفاده ای ندارند کاور کرده تا در مراحل بعدی، تمیزکردن کف اتاق نیز به پروسه تمیزکاری دیوار ها اضافه نشود.

مرحله ی ۲: از بالا تا پایین دیوار را گردگیری کنید

پس از آنکه دیوار ها را از وسایل اضافی خالی کردید، بدانید که کثیفی تنها عامل بدرنگ نشان دادن دیوار ها نیست. به همین منظور قبل از مرحله شستشو، دیوار های اتاق را از سقف به سمت پایین کاملا گردگیری کنید. در این مورد شما می توانید از هر نوع گردگیر یا حتی یک پارچه میکروفایبر کوچک که معمولا در خانه ها موجود است استفاده کنید. البته یکی دیگر از راه های کمکی برای گردگیری دیوار ها استفاده از برس گردوغبار جاروبرقی است.

در نهایت اگر هیچ کدام این ابزار ها دم دستتان نیست، یک تی خشک و تمیز را انتخاب کرده و سر آن را با یک پارچه نرم و تمیز بپیچید و به آرامی آن را روی دیوار بکشید. بدین ترتیب با ابزار انتخابی، گردوغبار را از بالابه پایین دیوار زدوده و عمل گردگیری را انجام دهید. فقط مراقب باشید که دیوار را با قسمت های سفت تی که ممکن است از زیر دستمال بیرون بیاید یا با ضمیمه جاروبرقی خراش ندهید.

مرحله ی ۳: برای شستشو، محلول تمیزکننده خود را تهیه کنید

در این مرحله که شاید قدری سرگرم کننده نیز باشد باید یک سطل تقریبا بزرگ را مهیا کرده و آن را با یک گالن آب گرم (دقت کنید نه آب داغ) پر کنید. سپس کمی صابون مایع، مایع ظرف شویی ملایم یا محلول تمیزکننده موردنظر را به درون سطل ریخته با آب ترکیب کنید. البته دقت داشته باشید که ابدا نیاز به استفاده از مقدار زیادی مایع تمیزکننده یا هر محلول شوینده ملایم دیگری نیست.

لازم به ذکر است که شوینده کمتر در واقع می تواند بهتر هم باشد؛ چراکه برای تمیزکردن دیوار ها برخلاف وسایل و ظروف، همین مقدار کم شوینده کافی بوده و در ادامه به شما کمک می کند تا آن را راحت تر و سریع تر از روی دیوار ها بشویید. جالب است بدانید که بقایای شوینده و صابون مایع اضافی روی دیوار های سفیدرنگ باعث می شود تا بعد ها جذب کثیفی توسط دیوار ها افزایش یابد.

مرحله ی ۴: قسمتی از دیوار را با محلول آب و شوینده تست کنید

به منظور آنکه به طور تصادفی به دیوار های سفیدرنگ که ممکن است گچی یا رنگ شده با رنگ پلاستیک یا رنگ روغنی باشند آسیب نرسانید، ناحیه ای کوچک، پنهان و نامحسوس از دیوار را انتخاب کرده و با محلول شوینده خود آزمایش کنید. برای این مورد پیشنهاد می کنیم قسمتی از دیوار را که پشت مبل قرار می گیرد یا همیشه با تابلو پوشانده می شود را انتخاب کنید. دلیل این حساسیت این است که شما با این کار ساده مطمئن می شوید که محلول آب و شوینده به رنگ دانه یا میزان شاینینگ و درخشندگی رنگ دیوار ها آسیب نمی رساند.

البته ماجرا به همین جا ختم نشده و توصیه می کنیم که چند ساعت پس از تست کردن محلول روی دیوار صبر کنید تا دیوار تا حد مناسبی خشک شود. در نتیجه شما با قاطعیت متوجه خواهید شد که رنگ سفید دیوار آسیب دیده است یا خیر. به عنوان یک نکته فرعی به یاد داشته باشید که معمولا رنگ صاف، نازک، ظریف و به عبارتی پوسته تخم مرغی دیوار ها بیشتر مستعد لکه شدن و تغییر رنگ محسوس هستند.

مرحله ی ۵: دیوار ها را تمیز کرده و بشویید

اکنون بایستی یک پارچه بدون پرز یا اسفنج نرم را در محلول تمیزکننده متشکل از آب و مایع شوینده خیس کنید. برای این منظور اسفنج را به خوبی در ظرف محلول شستشو بچرخانید تا مرطوب شود. یادتان باشد این میزان رطوبت نباید به خیس شدن کامل اسفنج بینجامد. به این ترتیب در صورت لزوم اسفنج را بفشارید تا آب اضافی آن از دست برود. با این کار از ایجاد واترمارک، لک اضافی و حباب رنگ روی دیوار های سفید جلوگیری می شود.

در ادامه دیوار های اتاق را به آرامی و با ملایمت و با استفاده از حرکات دایره ای منظم و مدور بشویید. در اینجا ذکر این نکته الزامی است که ممکن است هنگام شستشو با مایع، آب از اسفنج یا پارچه موردنظر بچکد، به همین خاطر بهتر است از بالای دیوار شروع کرده و به سمت پایین حرکت کنید. همچنین دقت کنید پس از اینکه هر قسمت را به خوبی شستید، از یک پارچه بدون پرز مناسب و تمیز برای خشک کردن دیوار ها استفاده کنید.

مرحله ی ۶: کار را با رسیدگی به جزئیات تمام کنید

بعد از اینکه دیوار های سفیدرنگ خانه را به طور کامل تمیز کردید، می توانید از اسفنج یا پارچه ای مناسب برای تمیزکردن قرنیز ها و تزئینات روی دیوار ها نیز استفاده کنید؛ بنابراین اگر هنوز هم می توانید علامت یا کثیفی را در هر قسمت از دیوار مشاهده کنید، اینجاست که فوم ملامینه (یا هر نوع وسیله پاک کننده جادویی که در بازار برای شستشوی دیوار موجود است) به کار خواهد آمد.

به این ترتیب به سادگی فوم را با محلول شستشو خیس کرده و آب اضافی آن را با فشار دادن دور بریزید. در ادامه فوم را به آرامی روی مناطق موردنظر بمالید. البته یادتان باشد که در این مورد نباید زیاده روی کرده و شدت به خرج دهید؛ چراکه فرم ساینده فوم می تواند به پوشش، پرداخت و براق بودن رنگ سفید دیوار آسیب برساند.

نکات مربوط به تمیزکردن دیوار سفید از نوع گچی

دیوار های گچی به سبب وجود بافت گچ، روش شستشو یا تمیزکردن متفاوتی می توانند داشته باشند. برای این منظور می توانید علاوه بر نکات کلی که قبلا بیان کردیم، این مورد را نیز مدنظر قرار دهید که معمولا اگر از ضمیمه مناسب و براش مانند برای وصل کردن به لوله جاروبرقی استفاده کنید، می توان به میزان قابل توجهی دیوار گچی را از کثیفی پاک کرد و حتی نیاز به شستشو را عملا از بین برد. در ادامه:

اگر روی دیوار گچی اثری از رنگ خصوصا رنگ های روغنی وجود دارد، یکی از راه های مؤثر این است که با استفاده از کاردک کوچک آن قسمت را با ملایمت و بدون ایجاد گودی بیش از حد بتراشید. در ادامه، برای هموارشدن و ازبین بردن قسمت های باقی مانده، می توانید از سمباده ۲۸۰ یا ۳۲۰ و در نهایت از سمباده ۲۰۰۰ یا ۳۰۰۰۰ استفاده کنید تا بافت گچ به همان نرمی اولیه برگردد. (البته اگر به تازگی رنگ روی دیوار پخش شده باشد، می توانید از محلول های صنعتی که پاک کننده آن رنگ هستند مثلا تینر یا هگزان و نیز بنزین بهره ببرید.)

اگر لکه قهوه ای رنگ و عمیقی مانند اثر چای روی دیوار مانده است، آن را به وسیله ساخت یک محلول خانگی متشکل از جوش شیرین، آمونیاک و سرکه از بین ببرید. (همان طور که می دانید جوش شیرین یا بی کربنات سدیم و آمونیاک خاصیت قلیایی داشته و سرکه از مواد اسیدی است و آب که سازنده این محلول بوده یک آمفوتر است.)

اگر روی دیوار گچی اثری از خط کشی با انواع مداد و خودکار یا ماژیک وجود دارد، می توانید به جای استفاده از آب ولرم، اسفنج را در آب نسبتا داغ فرو برده و با استفاده از حرارت آب یا محلول شوینده، سعی در محو کردن آن داشته باشید. البته استفاده از خمیردندان، پاک کن، دستمال مرطوب و برخی دیگر از مواد مشابه نیز روشی ابتکاری هستند که می توانند در برخی مواقع کمک کننده باشند.

اگر روی دیوار سفیدرنگ لکه روغنی، گریسی یا چربی وجود دارد، پیشنهاد می کنیم علاوه بر سایر را ه حل هایی که می دانید، از ترکیب بی کربنات سدیم و آب نیز بهره ببرید.

تمیزکردن دیوار های سفیدرنگ با رنگ روغنی و پلاستیک

برخلاف دیوار گچی معمولا توصیه نمی شود که دیوار های با رنگ روغنی یا پلاستیک را با سمباده برای رفع لکه بتراشید. در واقع برای تمیزکردن دیوار با رنگ روغنی راحت ترین و سریع ترین شیوه، شستشو با آب گرم و محلولی ملایم است. چراکه رنگ روغنی به سبب بافتی که دارد عمل شستشو را راحت تر می کند.

در مورد رنگ پلاستیکی که در انواع مختلفی وجود دارد می توان این نکته را متذکر شد که اگر رنگ پلاستیک به کاررفته روی دیوار باکیفیت بوده و از نوع قابل شستشو است، طبیعتا همان روش شستن ملایم و دورانی و بلافاصله خشک کردن با دستمالی حوله ای و بدون پرز کافی است. اما اگر رنگ پلاستیک غیر قابل شستشو باشد، با اینکه برخی باز هم به شستشوی آن می پردازند، یکی از بهترین راه حل ها رنگ زدن مجدد دیوار ها است. چراکه به دلیل آنکه حلال این نوع رنگ ها آب بوده، نسبت به رنگ روغنی پروسه راحت تر و تروتمیزتری را برای رنگ زدن سبب می شود.

چه زمانی باید روی دیوار های سفیدرنگ را دوباره رنگ کنیم؟

لزوما همیشه رنگ کردن دیوار ها راحت ترین شیوه برای تمیزکردن دیوار ها نیست، اما اگر دیوار موردنظر شدیدا به نوسازی و تجدید رنگ نیاز دارد، رنگ کردن را می توانید انتخاب کنید. در این مورد برای اینکه به طور دقیق مطمئن شوید که آیا واقعا زمان رنگ زدن دیوار های سفید رسیده است چند نشانه آشکار وجود دارد که به آن ها خواهیم پرداخت:

کثیفی و لک قسمتی از دیوار به قدری ماندگار بوده که حتی با شستشو نیز از بین نمی رود.

جلا و درخشش رنگ سفید که ممکن است منحصرا سفید اکلیلی باشد آسیب دیده و به طور محسوس قابل مشاهده است.

در مورد رنگ زدن دوباره دیوار های سفید و در واقع هر نوع رنگی این نکته را به خاطر داشته باشید که رنگ آمیزی تنها روی نواحی کثیف و لکه دار کار چندان عاقلانه ای نیست؛ چراکه رنگی که تازه می زنید ظاهر متفاوتی نسبت به رنگ های قدیمی، کدر و رنگ پریده دارد که می تواند نتیجه کار را بسیار بد جلوه دهد. البته معمولا اگر رنگ پیشین در ۲ سال گذشته و به تازگی روی دیوار رنگ شده باشد و روی دیوار ابدا خراشیدگی وجود نداشته باشد، احتمالا می توانید با قدری ظرافت این مشکل را نیز به سادگی حل کنید.