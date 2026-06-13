عباسی در پاسخ به سوالی درخصوص وضعیت مصرف‌ برخی داروها و مخدرها برای افزایش تمرکز در شب‌های امتحان گفت: این امر از مصرف قرص‌های ساده آغاز می‌شود و سپس به مصرف انواع روانگردان‌ها می‌رسد. ماده یا داروی مشخصی وجود ندارد که بتوان گفت همه مصرف‌کنندگان از آن استفاده می‌کنند، بلکه این مواد به اشکال مختلف در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد و در خوابگاه‌ها یا خارج از محیط دانشگاه مصرف می‌شود. دانشجویی که برای مدت ۱۵ روز، ۲۰ روز یا حتی یک ماه دوران امتحانات از این مواد استفاده می‌کند، پس از پایان امتحانات نیز دچار وابستگی می‌شود.

وی تاکید کرد: این روانگردان‌ها و مواد مخدر در وهله نخست موجب اختلال خواب می‌شود و برخلاف تصور رایج، تمرکز واقعی برای مطالعه و یادگیری ایجاد نمی‌کنند.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد: دانشجویان می‌توانند با مطالعه منابع علمی متوجه شوند که این مواد تنها موجب بیدار ماندن ظاهری می‌شوند. بسیاری تصور می‌کنند اگر تا صبح بیدار بمانند، مطالعه مؤثرتری داشته‌اند، در حالی که این مواد خستگی را به سلول‌های بدن و ذهن تحمیل می‌کنند و درست در زمان امتحان، فرد با خستگی ذهنی و کاهش تمرکز مواجه خواهد شد.

وی تصریح کرد: مصرف مواد روانگردان تمرکز واقعی ایجاد نمی‌کند، بلکه تنها این تلقین را به فرد می‌دهد که بیدار بوده و درس خوانده است. در حالی که آمادگی ذهنی و جسمی لازم برای امتحان را فراهم نمی‌کند و تنها وابستگی ایجاد می‌کند؛ وابستگی‌ که ممکن است پس از امتحانات نیز ادامه یابد و فرد را در مسیر مصرف مواد قرار دهد.

عباسی از اجرای برنامه‌های پیشگیرانه در مدارس و دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: اقدامات بسیار خوبی در حوزه پیشگیری در حال انجام است و در میان فعالان آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها برنامه‌های مؤثری دنبال می‌شود. هر فرآیندی که در مسیر طبیعی خود طی شود، آسیبی به انسان وارد نمی‌کند و هر عاملی که زندگی را از مسیر طبیعی خارج کند، از جمله مصرف مواد و روانگردان‌ها، می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های جدی شود.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به پرسشی درباره شیوع مصرف مواد در میان دانش‌آموزان و دانشجویان نیز گفت: در حال حاضر مطالعات شیوع‌شناسی جدید در حال انجام است و به دلیل اهمیت دقت آماری، نمی‌توان آمار غیرواقعی ارائه کرد. فارغ از آمارهای موجود، حتی وقوع یک مورد اعتیاد در میان دانشجویان و تحصیل‌کردگان نیز برای ما زیاد است و نباید اجازه داد چنین اتفاقی رخ دهد. اعتیاد می‌تواند افراد را از مسیر اصلی زندگی، تحصیل، پیشرفت علمی، خدمت به کشور و دستیابی به جایگاه اجتماعی مناسب خارج کند.